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चतरा में एमसीसी के नाम पर छह ग्रामीणों के अपहरण मामले का खुलासा, दो अपराधी गिरफ्तार और तीन नाबालिग निरुद्ध

चतराः जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के टूटीलावा इलाके से छह ग्रामीणों के अपहरण मामले का चतरा पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर लिया है. मामले में दो अपराधी पकड़े गए हैं और तीन नाबालिगों को निरुद्ध किया गया है. साथ ही पुलिस ने अपहृत सभी ग्रामीणों को सकुशल बरामद कर लिया है.

समाहरणालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस वार्ता कर सिमरिया एसडीपीओ नागरगोजे शुभम भाऊसाहब ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 18 जून को कुछ हथियारबंद अपराधियों ने सिमरिया थाना क्षेत्र के टूटीलावा इलाके से छह ग्रामीणों का अपहरण कर लिया था. अपहरण के बाद अपराधी स्वयं को प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन एमसीसी का सदस्य बताते हुए अपहृत ग्रामीणों के परिजनों से एक-एक लाख रुपये की फिरौती मांग रहे थे.

जानकारी देते सिमरिया एसडीपीओ नागरगोजे शुभम भाऊसाहब. (वीडियो-ईटीवी भारत)

दो अपराधी गिरफ्तार, तीन नाबालिग निरुद्ध

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष छापेमारी टीम गठित की गई थी. पुलिस की टीम ने तकनीकी अनुसंधान, गुप्त सूचना और स्थानीय स्तर पर जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए अपहरण कांड में शामिल पांच अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार अपराधियों में रमेश गंझू और सतीश कुमार गंझू शामिल हैं. साथ मामले में तीन नाबालिगों को भी निरुद्ध किया गया है. हालांकि इस घटना में शामिल एक अन्य अपराधी अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है.

एसडीपीओ ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि अपराधियों ने लोगों में भय पैदा करने और अवैध वसूली करने के उद्देश्य से एमसीसी संगठन के नाम का इस्तेमाल किया था. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपियों का किसी उग्रवादी संगठन से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध है अथवा नहीं.