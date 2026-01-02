ETV Bharat / state

चतरा में सोना लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार

चतरा में सोना लूटकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है. मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है.

Gold Robbery Case In Chatra
चतरा पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 2, 2026 at 7:51 PM IST

चतरा: विगत 21 दिसंबर को झारखंड-बिहार बार्डर पर स्थित हंटरगंज थाना क्षेत्र में सोना लूटकांड का चतरा पुलिस ने खुलासा कर दिया है. चतरा एसडीपीओ संदीप सुमन के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्लाइंड गोल्ड लूटकांड में शामिल बिहार के दो हिस्ट्रीशीटर को लूट के आभूषण के साथ धर दबोचा है. घटना को अंजाम देने वाले शातिर अपराधी संतोष चौधरी उर्फ ढकनी और सिकंदर रजक को बिहार के अलग-अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार लुटेरों के पास से लूट का लगभग 05.41 ग्राम के 19 अलग-अलग आभूषण जब्त किए गए हैं.

21 दिसंबर को स्वर्ण व्यवसायी से हुई थी लूट

चतरा एसडीपीओ संदीप सुमन ने बताया कि विगत 21 दिसंबर को हंटरगंज थाना क्षेत्र के गोसाईंडीह स्थित गणपति पेट्रोल पंप के पास अज्ञात अपराधियों द्वारा शेरघाटी के स्वर्ण व्यापारी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया था. जिसके बाद भुक्तभोगी बिहार के गया अंतर्गत शेरघाटी के गोला बाजार निवासी स्वर्ण व्यापारी संतोष कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर हंटरगंज थाना कांड में लूट की प्राथमिकी दर्ज की गई थी. जिसके बाद कांड के उद्भेदन को लेकर एसपी सुमित कुमार अग्रवाल के द्वारा विशेष छापेमारी टीम गठित की गई थी.

जानकारी देते चतरा एसडीपीओ संदीप सुमन. (वीडियो-ईटीवी भारत)

गया जी में पकड़े गए दो आरोपी

टीम का नेतृत्व एसडीपीओ संदीप सुमन ने किया था. एसडीपीओ ने बताया कि छापेमारी टीम के द्वारा अनुसंधान के दौरान संतोष चौधरी उर्फ ढकनी को बिहार के गया जी जिला अंतर्गत मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भजेदा गांव से गिरफ्तार किया गया, जबकि सिकंदर रजक को गया जी के शेरघाटी थाना क्षेत्र अंतर्गत चेरकी इलाके से दबोचा गया है.

लूट के आभूषण बरामद

साथ ही आरोपी के पास से लुटे गए सोने के आभूषण और लूटकांड में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं विभिन्न कंपनियों के दो मोबाइल जब्त किया है. उन्होंने बताया कि लुटेरों के पास से लूट का सोना, कान का टॉप 01 जोड़ा, एक कान का पल्ला, ढोलना एक पीस, नकबेसर 08 पीस और 08 नथुनी बरामद किया है.

आरोपियों का रहा है आपराधिक इतिहास

एसडीपीओ नें बताया कि गिरफ्तार संतोष के विरुद्ध झारखंड-बिहार के अलग-अलग थानों में 15 सिकंदर के विरुद्ध 03 अलग-अलग मामले दर्ज हैं. दोनों आरोपी पूर्व में जेल की हवा खा चुके हैं. छापेमारी टीम में सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संदीप सुमन के अलावे हंटरगंज थाना प्रभारी प्रभात कुमार, एसआई रूपेश कुमार, एसआई पुरुषोतम अग्निहोत्री, एएसआई सुनील कुमार दुबे समेत सशस्त्र बल के जवान शामिल थे.

संपादक की पसंद

