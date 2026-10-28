चतरा में 'ऑपरेशन क्लीन' का बड़ा प्रहार, एक करोड़ का गांजा जब्त, पुलिस देख भागे तस्कर

चतरा में 'ऑपरेशन क्लीन' का बड़ा प्रहार, एक करोड़ का गांजा जब्त, पुलिस देख भागे तस्कर
चतरा पुलिस ने 'ऑपरेशन क्लीन' के तहत एक करोड़ का गांजा जब्त किया है.
Published : October 28, 2026 at 8:33 PM IST
चतरा: पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे 'ऑपरेशन क्लीन' के तहत एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के मंसूबों पर पानी फेरते हुए करीब 1 करोड़ रुपये का अवैध गांजा जब्त किया है. एसपी अनिमेष नैथानी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ सन्नी वर्धन के नेतृत्व में चलाए जा रहे वाहन चेकिंग के दौरान सफलता मिली है.
गांजा छोड़कर भागे तस्कर
सदर थाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीपीओ सदर सन्नी वर्धन ने बताया कि एसपी के निर्देश पर चतरा-जोरी मुख्य मार्ग पर स्थित डाढा मोड के पास एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था. तभी एक सफेद रंग की कार तेजी से चतरा शहर की ओर आती दिखी. पुलिस ने जब उसे रुकने का इशारा किया, तो चालक पुलिस को चकमा देकर गाड़ी भगाने लगा, जिसके बाद चेकिंग टीम ने तत्काल वाहन का पीछा किया. खुद को घिरता देख अंतर्राज्यीय गिरोह के तस्कर ग्राम सिकिद नदी के किनारे गाड़ी छोड़कर फरार हो गए.
82 पैकेट बरामद
उन्होंने बताया कि भागे हुए अपराधियों की कार (रजिस्ट्रेशन नंबर UP14 CF 5803) की जब तलाशी ली गई, तो कार के भीतर से गांजा के कुल 82 पैकेट बरामद किए गए, जिसका कुल वजन 164 किलोग्राम है. पुलिस ने नशीले पदार्थ के साथ तस्करी में प्रयुक्त कार को भी जब्त किया है, साथ ही मामले में सदर थाना में कांड दर्ज कर तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.
एक करोड़ गांजे की कीमत
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सन्नी वर्धन ने बताया कि एसपी अनिमेष नैथानी को जिला में भारी मात्रा में नशीले पदार्थों की खेप आने की सूचना मिली थी. इसी आधार पर त्वरित कार्रवाई की गई. उन्होंने बताया कि बरामद गांजे की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब एक करोड़ रुपये आंकी गई है. यह एक अंतर्राज्यीय गिरोह का काम है. फरार तस्करों को चिन्हित कर लिया गया है और जल्द ही वे सलाखों के पीछे होंगे.
तस्करों के मंसूबों पर फिरा पानी
एसडीपीओ ने बताया कि छापामारी दल में सदर थाना प्रभारी अनिल उरांव, एएसआई सफिक अंसारी समेत सदर थाना पुलिस और सशस्त्र बल के जवान शामिल थे. एसडीपीओ ने कहा किसी भी सूरत में तस्करों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा. एसपी के नेतृत्व में चतरा पुलिस की टीम लगातार नशे के कारोबारियों पर नकेल कस रही है.
फरार तस्करों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज
इसी का असर है कि करीब 1 करोड़ रुपए का प्रतिबंधित गांजे की खेप पकड़ी गई है. उन्होंने बताया कि गाड़ी मालिक की पहचान कर ली गई है, फरार तस्करों और गाड़ी मालिक की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है.
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