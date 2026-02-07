अफीम की अवैध खेती पर चतरा पुलिस का बड़ा प्रहार, दो दिन में 137.6 एकड़ फसल नष्ट
चतरा पुलिस ने 137.6 एकड़ में लगी गैर-कानूनी अफीम की खेती को पूरी तरह खत्म कर दिया है.
Published : February 7, 2026 at 5:28 PM IST
चतरा/रांचीः नशे के अवैध कारोबार पर करारा वार करते हुए चतरा पुलिस ने वन भूमि को अफीम के जाल से मुक्त करने की बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत महज दो दिनों में 137.6 एकड़ में लहलहा रही अवैध अफीम की खेती को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है. कुंदा, लावालौंग और सदर थाना क्षेत्रों में की गई यह कार्रवाई न सिर्फ नशा माफियाओं के लिए कड़ा संदेश है, बल्कि उग्रवाद की आर्थिक जड़ों पर भी सीधा प्रहार माना जा रहा है.
थानावर नष्ट फसल का ब्यौरा
6 फरवरी को कुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम बंठा में लगभग 06 एकड़ और लावालौंग थाना क्षेत्र के ग्राम नौसोदाग एवं पासागम में करीब 72 एकड़ फसल को नष्ट किया गया. इस तरह कुल 78 एकड़ वन भूमि में लगी अफीम की फसल को नष्ट किया गया.
वहीं 05 फरवरी 2026 को कुंदा थाना क्षेत्र के ग्राम हिंदीयाकला में लगभग 06 एकड़, लावालौंग थाना क्षेत्र के ग्राम लारे और होसिर में करीब 53 एकड़ के अलावा सदर थाना क्षेत्र के ग्राम बेरियो में लगभग 0.6 एकड़ में लगी फसल को रौंदा गया. इस तरह कुल 59.6 एकड़ वन भूमि में अवैध रूप से उगाई जा रही अफीम की खेती को ध्वस्त किया गया.
संलिप्त लोगों की पहचान जारी
चतरा पुलिस के मुताबिक, यह खेती वन भूमि पर अवैध तरीके से की जा रही थी. अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई. अवैध खेती में संलिप्त लोगों की पहचान की जा रही है और उनके विरुद्ध नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) सहित अन्य सुसंगत धाराओं में विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी.
अवैध खेती के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा- चतरा पुलिस
बता दें कि चतरा जिला नक्सल और टीपीसी जैसे उग्रवादी संगठनों की गतिविधियों को लेकर भी अक्सर चर्चा में रहता है. ऐसे में पुलिस का यह अभियान न केवल नशे के कारोबार पर चोट है, बल्कि उग्रवादी गतिविधियों की आर्थिक कमर तोड़ने की दिशा में भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है. चतरा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अफीम और अन्य मादक पदार्थों की अवैध खेती एवं कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.
