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चतरा पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई, एक करोड़ की अफीम और डोडा जब्त

पुलिस द्वारा जब्त किया गया डोडा और अफीम ( Etv Bharat )

चतरा: पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लगातार तीसरे दिन भी बड़ी सफलता हासिल की. एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र में की गई इस छापेमारी में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध अफीम, डोडा और पोस्ता दाना बरामद किया है.

स्थानीय अपने घरों में अवैध नशीले पदार्थ रखे हुए थे

एसपी सुमित कुमार अग्रवाल के अनुसार, जब्त की गई अफीम का अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य लगभग एक करोड़ रुपये है. समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि लावालौंग थाना क्षेत्र के रिमी पंचायत स्थित खाखर गांव में कुछ लोग अपने घरों में भारी मात्रा में अवैध नशीले पदार्थ जमा कर रखे हुए हैं, जिसे वे बाहर के व्यापारियों को बेचने की फिराक में हैं.

जानकारी देते एसपी सुमित कुमार अग्रवाल (Etv Bharat)

घर छोड़कर तस्कर फरार

सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिमरिया शुभम कुमार खंडेलवाल के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसके बाद टीम ने गांव के अमारिक गंझू, मनोज गंझू, सरजू गंझू, मदन गंझू, विनोद गंझू और पिंटू गंझू के चिन्हित घरों में छापेमारी की तो वहां से 8 किलो 700 ग्राम गीला अफीम, 3 क्विंटल 70 ग्राम डोडा और एक क्विंटल नौ किलो ग्राम पोस्ता दाना बरामद किया गया. हालांकि इस दौरान पुलिस के आने की भनक मिलते ही सभी तस्कर घर छोड़कर फरार हो गए थे. मौके से टीम नें तस्करों के आधार कार्ड भी बरामद किए हैं.

आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज