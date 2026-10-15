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चतरा में चोर गिरोह का पर्दाफाश, रांची एयरपोर्ट से सरगना गिरफ्तार

चतरा: जिले के सदर थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने सक्रिय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरोह के कथित मुख्य सरगना अजय कुमार को रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है. वह चोरी की वारदातों को अंजाम देने के बाद हवाई जहाज से दूसरे राज्य में फरार होने की फिराक में था. गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने विभिन्न स्थानों से चोरी किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों समेत भारी मात्रा में सामान बरामद किया है.

सदर थाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी अनिमेष नैथानी ने बताया कि डाड़ा पंचायत भवन में हुई चोरी की घटना के अनुसंधान के दौरान पुलिस को गिरोह के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिले थे. इसके बाद एसडीपीओ सन्नी वर्धन के नेतृत्व में गठित विशेष छापेमारी दल ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है.

चतरा में चोर गिरोह का सरगना समेत चार गिरफ्तार (Etv Bharat)

गुप्त सूचना के बाद हरकत में आई पुलिस

एसपी के अनुसार, सदर थाना क्षेत्र के डाड़ा पंचायत भवन में अज्ञात चोरों ने सीसीटीवी उपकरणों को क्षतिग्रस्त कर ताला तोड़ दिया था. इसके बाद भवन के अंदर रखे दो मॉनिटर, सीपीयू, बैट्री, इन्वर्टर, स्टेबलाइजर और प्रिंटर समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चोरी कर लिए गए थे. इस मामले में सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी थी. एसपी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चोरी की घटना में संलिप्त संदिग्ध अजय कुमार हवाई मार्ग से दूसरे राज्य भागने की तैयारी में है.

निशानदेही पर चोरी का सामान बरामद

सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस के सहयोग से उसे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से दबोच कर वापस चतरा लाया गया. यहां पुलिस ने उससे पूछताछ की, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर चोरी का सामान बरामद किए गए. पूछताछ के दौरान गिरोह के अन्य सदस्यों की संलिप्तता भी सामने आई, जिसके आधार पर पुलिस ने घटनाओं में संलिप्त तीन अन्य आरोपियों को भी अलग-अलग इलाकों से गिरफ्तार किया है.

एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अजय कुमार सदर थाना क्षेत्र के टिकर-चंगेर गांव निवासी महेश यादव का बेटा है. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने गिरोह में कथित रूप से शामिल राजपुर थाना क्षेत्र के पेलतौल गांव निवासी सनोज कुमार, चतरा शहर के जतराहीबाग स्थित पासी मोहल्ला निवासी देवा नायक और चंगेर गांव निवासी दयाली भारती को भी गिरफ्तार किया है.