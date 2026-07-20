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चतरा पुलिस ने टीएसपीसी उग्रवादी नरेश गंझू को किया गिरफ्तार, कई मामलों में था वांटेड

पुलिस की गिरफ्त में नरेश गंझू उर्फ रविकांत ( Etv Bharat )

चतरा: पुलिस ने नक्सल विरोधी अभियान के तहत अहम सफलता हासिल करते हुए टीएसपीसी (तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी) के वांछित उग्रवादी नरेश गंझू उर्फ रविकांत को गिरफ्तार किया है. आरोपी लंबे समय से कई गंभीर मामलों में फरार चल रहा था, उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी, पुलिस पर हमला, अवैध हथियार रखने तथा यूएपीए समेत विभिन्न धाराओं में कई मामले दर्ज हैं.

पैतृक गांव से पकड़ा गया नरेश गंझू उर्फ रविकांत: एसडीपीओ

सिमरिया एसडीपीओ नागरगोजे शुभम भाऊ साहब ने सोमवार को अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि टीएसपीसी संगठन का सक्रिय सदस्य नरेश गंझू उर्फ रविकांत अपने पैतृक गांव मंधनिया में चोरी छिपे आया हुआ है. सूचना मिलते ही एसपी के निर्देश पर विशेष नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया.

जानकारी देते हुए एसडीपीओ नागरगोजे शुभम भाऊ साहब (Etv Bharat)

पकड़ने से पहले पुलिस ने की घेराबंदी

अभियान का नेतृत्व वह खुद कर रहे थे. छापेमारी के दौरान पुलिस टीम ने गांव मंधनिया स्थित फुटबॉल मैदान से करीब 100 मीटर दूर घने जंगल के पास घेराबंदी करके नरेश गंझू को दबोच लिया. गिरफ्तारी के बाद उसे जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करके न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई की जा रही है.

नरेश गंझू पर दर्ज हैं कई मामले

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार नरेश गंझू, बालूमाथ थाना कांड संख्या 168/19 में वांछित था. इस मामले में उसके खिलाफ हत्या का प्रयास, पुलिस पर हमला, रंगदारी, अवैध हथियार रखने, सीएलए एक्ट तथा यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज हैं.

इसके अलावा आरोपी के खिलाफ लातेहार और चतरा जिले के विभिन्न थानों में कुल 6 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, इनमें अपहरण, रंगदारी, पुलिस बल पर हमला, अवैध हथियार रखने और प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन की गतिविधियों में संलिप्तता जैसे आरोप शामिल हैं.