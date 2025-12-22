ETV Bharat / state

चतरा में TSPC के चार उग्रवादी गिरफ्तार, शिकंजे में निरंजन गंझू उर्फ जठल गंझू भी

चतरा: सक्रिय उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. एसपी सुमित कुमार अग्रवाल को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पिपरवार थाना क्षेत्र के बेंती मैदान के पास घेराबंदी कर पुलिस ने चार उग्रवादियों को हथियार समेत गिरफ्तार किया है. एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि बेंती मैदान के पास टीएसपीसी गुट के सदस्य किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं.

पुलिस ने घेराबंदी के साथ पकड़े चार आरोपी

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ टंडवा के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया. पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की और मौके से निरंजन गंझू उर्फ जठल गंझू, लालबिहारी कुमार गंझू, रामलाल कुमार गंझू और अरविंद कुमार गंझू को गिरफ्तार किया है. तलाशी के दौरान इनके पास से एक पिस्टल, एक देशी कट्टा, दो जिंदा कारतूस, तीन मोबाइल फोन समेत एक बाइक बरामद हुई है.

जानकारी देते एसपी सुमित कुमार अग्रवाल (Etv bharat)

अपराधियों ने स्वीकार की फायरिंग की बात

पूछताछ के दौरान इन अपराधियों ने एकेटी गैरेज के पास एक ट्रक चालक पर फायरिंग करने की बात स्वीकार की है. यह फायरिंग लेवी वसूलने और कोयलांचल क्षेत्र में भय पैदा करने के उद्देश्य से की गई थी. इस संबंध में खलारी थाने में पहले से ही आर्म्स एक्ट और बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज है.