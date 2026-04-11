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चतरा में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर पुलिस का प्रहार, 1 करोड़ 30 लाख रुपये के नशीले पदार्थ जब्त

चतरा: मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई में चतरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपये मूल्य का अफीम, डोडा, गांजा और पोस्ता दाना बरामद किया है. साथ ही तस्करी में प्रयुक्त बाइक, नगद राशि और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए हैं. इसकी पुष्टि चतरा एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने की है.

लावालौंग थाना क्षेत्र में छापेमारी

एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि लावालौंग थाना क्षेत्र के बूढ़ी गांव निवासी तीन सगे भाई मनोज गंझू, बबलू गंझू और कमलेश गंझू के घर के अलावा सिलदाग गांव निवासी बिपिन कुमार यादव के अस्थायी ठिकाने और सौरू नावाडीह गांव निवासी राकेश गंझू के घर में भारी मात्रा में मादक पदार्थ छिपाकर रखा गया है. इस सूचना के आधार पर सिमरिया एसडीपीओ शुभम कुमार खंडेलवाल के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई. टीम में लावालौंग थाना प्रभारी चंदन कुमार और एनडीपीएस थाना प्रभारी शमी अंसारी समेत सशस्त्र बल के जवान शामिल थे.

जानकारी देते एसपी सुमित कुमार अग्रवाल. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पुलिस ने पेशेवर तरीके से छापेमारी अभियान चलाते हुए विभिन्न ठिकानों से 16 किलो 950 ग्राम गीला अफीम, 296 किलो 950 ग्राम डोडा, 50 ग्राम गांजा और 76 किलो 700 ग्राम पोस्ता दाना बरामद किया है. इसके अलावा 3 लाख 11 हजार 600 रुपये नगद, एक मोटरसाइकिल तथा आरोपियों के आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक भी जब्त किया है.

मौके से सभी आरोपी हुए फरार