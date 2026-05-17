ETV Bharat / state

नशे के विरुद्ध चतरा पुलिस की कार्रवाई, 25 लाख की अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार

चतराः अफीम तस्करों के खिलाफ अभियान में चतरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. गिद्धौर थाना क्षेत्र में पुलिस ने जाल बिछाकर एक शातिर अफीम तस्कर को रंगेहाथ गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार तस्कर के पास से भारी मात्रा में अवैध अफीम और एक स्मार्टफोन बरामद किया गया है.

दिलचस्प बात यह है कि आरोपी के पास से दो किलोग्राम गुड़ जैसा पदार्थ भी मिला है, जिसका इस्तेमाल वह अफीम में मिलाकर उसका वजन बढ़ाने के लिए करने वाला था. गिरफ्तार आरोपी की पहचान गिद्धौर थाना क्षेत्र के जपुआ गांव निवासी रामचरण दांगी उर्फ रामचंद्र दांगी के रूप में हुई है.

जानकारी देते एसपी अनिमेश नैथानी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

हजारीबाग की ओर जाने की तैयारी में था तस्कर

समहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी अनिमेश नैथानी ने बताया कि गुप्त सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है. सूचना में बताया गया था कि जपुआ गांव का एक व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ लेकर चतरा-हजारीबाग मुख्य सड़क पर खड़ा है. वह वहां से बस पकड़कर हजारीबाग की ओर जाने की तैयारी में है. इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए तुरंत एसडीपीओ सिमरिया नागरगोजे शुभम भाऊसाहेब के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया.

पुलिस ने घेराबंदी कर तस्कर को दबोचा

छापेमारी टीम जब गिद्धौर थाना अंतर्गत ग्राम-जपुआ के पास चतरा-हजारीबाग मुख्य मार्ग पर पहुंची, तो वहां सड़क किनारे एक व्यक्ति थैला लिए संदिग्ध स्थिति में खड़ा दिखाई दिया. जैसे ही उसकी नजर पुलिस पर पड़ी, उसने भागने का प्रयास किया. वह सड़क से नीचे उतरकर पास की झाड़ियों की तरफ दौड़ने लगा, लेकिन सजग पुलिस टीम ने घेराबंदी करते हुए उसे खदेड़कर पकड़ लिया. जब पुलिस ने उसकी और उसके थैले की विधिवत तलाशी ली, तो थैले के अंदर से तीन अलग-अलग प्लास्टिक के पैकेट मिले.

एसपी ने बताया कि पुलिस की सघन पूछताछ और तलाशी में बरामद पैकेटों में करीब 4 किलोग्राम अफीम पाया गया. इसके साथ ही आरोपी के पास से अन्य सामग्री और एक स्मार्टफोन भी बरामद किया गया है. पुलिस ने तत्काल प्रभाव से अफीम और मोबाइल फोन जब्त कर लिया है.