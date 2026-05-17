ETV Bharat / state

नशे के विरुद्ध चतरा पुलिस की कार्रवाई, 25 लाख की अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार

चतरा में अफीम की तस्करी मामले में एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

Chatra Police Action
चतरा पुलिस की गिरफ्त में तस्कर. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 17, 2026 at 7:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चतराः अफीम तस्करों के खिलाफ अभियान में चतरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. गिद्धौर थाना क्षेत्र में पुलिस ने जाल बिछाकर एक शातिर अफीम तस्कर को रंगेहाथ गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार तस्कर के पास से भारी मात्रा में अवैध अफीम और एक स्मार्टफोन बरामद किया गया है.

दिलचस्प बात यह है कि आरोपी के पास से दो किलोग्राम गुड़ जैसा पदार्थ भी मिला है, जिसका इस्तेमाल वह अफीम में मिलाकर उसका वजन बढ़ाने के लिए करने वाला था. गिरफ्तार आरोपी की पहचान गिद्धौर थाना क्षेत्र के जपुआ गांव निवासी रामचरण दांगी उर्फ रामचंद्र दांगी के रूप में हुई है.

जानकारी देते एसपी अनिमेश नैथानी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

हजारीबाग की ओर जाने की तैयारी में था तस्कर

समहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी अनिमेश नैथानी ने बताया कि गुप्त सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है. सूचना में बताया गया था कि जपुआ गांव का एक व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ लेकर चतरा-हजारीबाग मुख्य सड़क पर खड़ा है. वह वहां से बस पकड़कर हजारीबाग की ओर जाने की तैयारी में है. इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए तुरंत एसडीपीओ सिमरिया नागरगोजे शुभम भाऊसाहेब के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया.

पुलिस ने घेराबंदी कर तस्कर को दबोचा

छापेमारी टीम जब गिद्धौर थाना अंतर्गत ग्राम-जपुआ के पास चतरा-हजारीबाग मुख्य मार्ग पर पहुंची, तो वहां सड़क किनारे एक व्यक्ति थैला लिए संदिग्ध स्थिति में खड़ा दिखाई दिया. जैसे ही उसकी नजर पुलिस पर पड़ी, उसने भागने का प्रयास किया. वह सड़क से नीचे उतरकर पास की झाड़ियों की तरफ दौड़ने लगा, लेकिन सजग पुलिस टीम ने घेराबंदी करते हुए उसे खदेड़कर पकड़ लिया. जब पुलिस ने उसकी और उसके थैले की विधिवत तलाशी ली, तो थैले के अंदर से तीन अलग-अलग प्लास्टिक के पैकेट मिले.

एसपी ने बताया कि पुलिस की सघन पूछताछ और तलाशी में बरामद पैकेटों में करीब 4 किलोग्राम अफीम पाया गया. इसके साथ ही आरोपी के पास से अन्य सामग्री और एक स्मार्टफोन भी बरामद किया गया है. पुलिस ने तत्काल प्रभाव से अफीम और मोबाइल फोन जब्त कर लिया है.

एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज

इस संबंध में एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न सुसंगत धाराओं के तहत गिद्धौर थाना में कांड दर्ज किया गया है. आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. अभियान में एसडीपीओ के साथ पुलिस निरीक्षक विपिन कुमार, थाना प्रभारी पुरुषोत्तम अग्निहोत्री और एएसआई अशोक कुमार पांडेय शामिल थे.

नशे के खिलाफ जारी रहेगा अभियानः एसपी

एसपी नें कहा कि अवैध नशीले पदार्थों की खरीद-बिक्री के विरुद्ध यह अभियान आगे भी जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि अफीम तस्करी और नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस पूरी तरह सख्त है. किसी भी हाल में अवैध अफीम की खेती, तस्करी या बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जो लोग इस अवैध धंधे में शामिल हैं, वे तुरंत इससे दूर हो जाएं, अन्यथा उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस लगातार अभियान चला रही है और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है.

एसपी ने कहा कि समाज और युवाओं को नशे से बचाना हमारी प्राथमिकता है. आम जनता से भी अपील है कि अफीम तस्करी से जुड़ी किसी भी सूचना की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा.

ये भी पढ़ें-

खूंटी में अफीम तस्करी पर पुलिस का बड़ा एक्शन, हथियार के साथ तीन गिरफ्तार

चतरा पुलिस को बड़ी सफलता, पंजाब के दो तस्कर समेत चार गिरफ्तार

चतरा में ड्रग पेडलरों पर पुलिस का शिकंजा, 24 लाख की अवैध अफीम जब्त

TAGGED:

CHATRA POLICE ACTION
SMUGGLER ARRESTED WITH OPIUM
OPIUM SMUGGLING IN JHARKHAND
चतरा में अफीम की तस्करी
DRUG TRAFFICKING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.