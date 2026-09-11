चतरा विधायक के बेटे से मारपीट मामले में नया मोड़, सौरभ समेत पांच लोगों पर FIR दर्ज
चतरा विधायक के बेटे से मारपीट मामले में दूसरे पक्ष ने भी FIR दर्ज करवाई है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 11, 2026 at 7:53 AM IST
रांची: राजधानी रांची के एमिटी यूनिवर्सिटी गेट पर हुई मारपीट और अपहरण मामले में नया मोड़ आ गया है. इस मामले में दूसरे पक्ष के द्वारा भी विधानसभा थाना में प्राथमिकी दर्ज करवा दी गई है. पहले एफआईआर जनार्दन पासवान के बेटे के द्वारा करवाई गई थी. अब जनार्दन पासवान के बेटे और उसके साथियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है.
यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 20 वर्षीय छात्र के साथ कथित तौर पर मारपीट, गाली-गलौज, गला दबाने, सोने का लॉकेट और 4,500 रुपये छीनने तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में विधानसभा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है. एफआईआर में सौरभ कुमार (जनार्दन पासवान के बेटे), वासु दुबे, हर्षवर्धन तिवारी, प्रतीक शिवा और तीन-चार अन्य युवाओं को आरोपी बनाया गया है.
कॉलेज गेट के सामने रोककर गाली देने का आरोप
FIR के अनुसार, शिकायतकर्ता का बेटा लकी राज एमिटी यूनिवर्सिटी में बीबीए सेकंड ईयर का छात्र है. शिकायत में कहा गया कि 7 सितंबर को लकी राज सुबह करीब 9.30 बजे घर से कॉलेज के लिए निकला था. दोपहर करीब दो बजे क्लास खत्म होने के बाद जब वह कॉलेज से बाहर निकल रहा था. इस दौरान मेन गेट के सामने सौरभ कुमार, वासु दूबे, हर्षवर्धन तिवारी, प्रतीक सिंह और तीन-चार अन्य युवक खड़े थे.
शिकायतकर्ता प्रियंका सिंह का आरोप है कि उस व्यक्ति के पास बीयर और शराब की बोतलें और बेल्ट थी और वह उस समय शराब और सिगरेट भी पी रहा था. आरोप है कि छात्र को देखते ही वासु दुबे ने उसे जबरदस्ती रोका और गाली-गलौज करने लगा. छात्र ने इसका विरोध करते हुए कहा कि वे परिचित हैं, फिर गाली क्यों दे रहे हैं. इसके बाद, सौरभ कुमार ने छात्र का कॉलर पकड़ा और उसके साथ मारपीट करने लगा.
लॉकेट और 4,500 रुपये छीनने का आरोप
FIR में आरोप लगाया गया है कि मारपीट के दौरान छात्र के गले से सोने का लॉकेट और 4,500 रुपये छीन लिए गए. शिकायत के अनुसार, सौरभ ने कथित तौर पर यह भी कहा कि उसके पिता विधायक हैं और उसकी हत्या कर देने पर कोई कुछ नहीं कर पाएगा. साथ ही छात्र को एससी/एसटी एक्ट में फंसाकर जिंदगी बर्बाद करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया. ये सभी बातें शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोप हैं.
गला दबाने का आरोप
शिकायत में आगे कहा गया कि सौरभ कुमार ने जान मारने की नीयत से छात्र का गला दबाने की कोशिश की. जबकि वासु दूबे, हर्षवर्धन तिवारी, प्रतीक सिंह और अन्य युवकों ने लात-घूंसे और बेल्ट से पीटा. हंगामा देखकर कॉलेज के दूसरे छात्र भी वहां पहुंच गए थे. शिकायत के मुताबिक, भीड़ बढ़ने पर सौरभ कुमार ने अपने साथियों को बुलाने की कोशिश की और कथित तौर पर पिस्टल लाकर गोली मारने की बात कही. इसके बाद कॉलेज के अन्य छात्रों ने किसी तरह लकी राज को आरोपियों से बचाया.
112 पर कॉल करने का प्रयास
एफआईआर में कहा गया कि मौके पर मौजूद छात्रों ने पुलिस की मदद के लिए 112 पर फोन करने का प्रयास किया, लेकिन कॉल नहीं लगी. भीड़ बढ़ने पर सौरभ को छोड़कर उसके बाकी साथी वहां से चले गए. इसके बाद सौरभ के कथित तौर पर नशे में होने और लगातार गाली-गलौज करने के कारण लकी राज और कॉलेज के कुछ अन्य छात्रों ने उसे गाड़ी में बैठाकर विधानसभा थाना ले जाने का फैसला किया. शिकायत के मुताबिक, रास्ते में सौरभ ने किसी को फोन कर अपने अपहरण की झूठी सूचना देने की कोशिश की और अपना मोबाइल फोन फ्लाइट मोड में डाल दिया. बाद में उसे गाड़ी से उतार दिया गया और लकी राज पैदल उसे लेकर विधानसभा थाना पहुंचा.
पहले से परेशान करने का भी आरोप
छात्र की मां ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि जब से उनका बेटा एमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा है, तब से सौरभ कुमार और उसके अन्य साथी कॉलेज के अंदर और बाहर उसे परेशान करते थे. उनका बेटा घर आकर इन घटनाओं की जानकारी देता था और इसी वजह से उसने कॉलेज नहीं जाने की बात भी कही थी. शिकायतकर्ता के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 115(2), 304(2), 351(2), 351(3), 352 और 3(5) के तहत विधानसभा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है.
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