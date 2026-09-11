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चतरा विधायक के बेटे से मारपीट मामले में नया मोड़, सौरभ समेत पांच लोगों पर FIR दर्ज

रांची: राजधानी रांची के एमिटी यूनिवर्सिटी गेट पर हुई मारपीट और अपहरण मामले में नया मोड़ आ गया है. इस मामले में दूसरे पक्ष के द्वारा भी विधानसभा थाना में प्राथमिकी दर्ज करवा दी गई है. पहले एफआईआर जनार्दन पासवान के बेटे के द्वारा करवाई गई थी. अब जनार्दन पासवान के बेटे और उसके साथियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है.

यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 20 वर्षीय छात्र के साथ कथित तौर पर मारपीट, गाली-गलौज, गला दबाने, सोने का लॉकेट और 4,500 रुपये छीनने तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में विधानसभा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है. एफआईआर में सौरभ कुमार (जनार्दन पासवान के बेटे), वासु दुबे, हर्षवर्धन तिवारी, प्रतीक शिवा और तीन-चार अन्य युवाओं को आरोपी बनाया गया है.

कॉलेज गेट के सामने रोककर गाली देने का आरोप

FIR के अनुसार, शिकायतकर्ता का बेटा लकी राज एमिटी यूनिवर्सिटी में बीबीए सेकंड ईयर का छात्र है. शिकायत में कहा गया कि 7 सितंबर को लकी राज सुबह करीब 9.30 बजे घर से कॉलेज के लिए निकला था. दोपहर करीब दो बजे क्लास खत्म होने के बाद जब वह कॉलेज से बाहर निकल रहा था. इस दौरान मेन गेट के सामने सौरभ कुमार, वासु दूबे, हर्षवर्धन तिवारी, प्रतीक सिंह और तीन-चार अन्य युवक खड़े थे.

शिकायतकर्ता प्रियंका सिंह का आरोप है कि उस व्यक्ति के पास बीयर और शराब की बोतलें और बेल्ट थी और वह उस समय शराब और सिगरेट भी पी रहा था. आरोप है कि छात्र को देखते ही वासु दुबे ने उसे जबरदस्ती रोका और गाली-गलौज करने लगा. छात्र ने इसका विरोध करते हुए कहा कि वे परिचित हैं, फिर गाली क्यों दे रहे हैं. इसके बाद, सौरभ कुमार ने छात्र का कॉलर पकड़ा और उसके साथ मारपीट करने लगा.

लॉकेट और 4,500 रुपये छीनने का आरोप

FIR में आरोप लगाया गया है कि मारपीट के दौरान छात्र के गले से सोने का लॉकेट और 4,500 रुपये छीन लिए गए. शिकायत के अनुसार, सौरभ ने कथित तौर पर यह भी कहा कि उसके पिता विधायक हैं और उसकी हत्या कर देने पर कोई कुछ नहीं कर पाएगा. साथ ही छात्र को एससी/एसटी एक्ट में फंसाकर जिंदगी बर्बाद करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया. ये सभी बातें शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोप हैं.

गला दबाने का आरोप