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Chath puja: सात दशक पुरानी परंपरा, बकरी बाजार में छठ पूजा का सूप-दउरा मार्केट, मुस्लिम परिवार भी बेचते हैं पूजन सामग्री

सूप-दउरा मार्केट ( Etv Bharat )

रांची: लोकआस्था के महापर्व छठ का उल्लास राजधानी रांची के बाजारों में भी दिखने लगा है. छठ पर्व के साथ ही अपर बाजार स्थित बकरी बाजार एक बार फिर पारंपरिक सूप-दउरा की दुकानों से गुलजार हो गया है. यहां का बाजार केवल पूजन सामग्री की खरीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि रांची की पुरानी परंपरा, पीढ़ियों से चले आ रहे कारोबार और सामाजिक सद्भाव की भी पहचान है.

दशकों से छठ के अवसर पर यहां विशेष बाजार सजता रहा है. इस बार भी बकरी बाजार में करीब 12 से अधिक अस्थायी दुकानें लगी हैं, जहां बांस से बने सूप, दउरा, डलिया और अन्य पूजन सामग्री खरीदने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. इस बाजार की खासियत यह है कि यहां कई ऐसे दुकानदार हैं, जिनका परिवार पीढ़ियों से छठ के मौके पर सूप-दउरा बेचने पहुंचता है.