Chath puja: सात दशक पुरानी परंपरा, बकरी बाजार में छठ पूजा का सूप-दउरा मार्केट, मुस्लिम परिवार भी बेचते हैं पूजन सामग्री
छठ पूजा के लिए रांची के बकरी बाजार में ऐतिहासिक सूप-दउरा बाजार सज गया है. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 13, 2026 at 1:07 PM IST
रांची: लोकआस्था के महापर्व छठ का उल्लास राजधानी रांची के बाजारों में भी दिखने लगा है. छठ पर्व के साथ ही अपर बाजार स्थित बकरी बाजार एक बार फिर पारंपरिक सूप-दउरा की दुकानों से गुलजार हो गया है. यहां का बाजार केवल पूजन सामग्री की खरीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि रांची की पुरानी परंपरा, पीढ़ियों से चले आ रहे कारोबार और सामाजिक सद्भाव की भी पहचान है.
दशकों से छठ के अवसर पर यहां विशेष बाजार सजता रहा है. इस बार भी बकरी बाजार में करीब 12 से अधिक अस्थायी दुकानें लगी हैं, जहां बांस से बने सूप, दउरा, डलिया और अन्य पूजन सामग्री खरीदने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. इस बाजार की खासियत यह है कि यहां कई ऐसे दुकानदार हैं, जिनका परिवार पीढ़ियों से छठ के मौके पर सूप-दउरा बेचने पहुंचता है.
कुछ परिवारों की तीसरी और चौथी पीढ़ी भी इस कारोबार से जुड़ी हुई है. सामान्य दिनों में बकरी बाजार में साप्ताहिक हाट लगता है, लेकिन छठ से पहले इसका पूरा स्वरूप बदल जाता है. दुकानें सज जाती हैं और दूर-दराज से लोग पारंपरिक बांस के सामान की खरीदारी करने पहुंचते हैं.
सामाजिक सद्भाव की भी मिसाल
बकरी बाजार की एक विशेष पहचान यहां दिखने वाला सामाजिक सौहार्द है. सूप और दउरा बेचने वाले कारोबारियों में मुस्लिम समुदाय के कई परिवार भी शामिल हैं. ये परिवार वर्षों से छठ महापर्व के लिए पूजन सामग्री उपलब्ध कराते आ रहे हैं. पर्व की तैयारियों में इनकी भागीदारी सामाजिक एकता और आपसी विश्वास का संदेश देती है. यहां धर्म से ऊपर उठकर लोग एक-दूसरे के पर्व और परंपराओं से जुड़े नजर आते हैं.
बांस के सामान से लेकर पूजन सामग्री तक उपलब्ध
बाजार में बांस से बने छोटे-बड़े सूप, दउरा, डलिया और सूपली के अलावा मिट्टी के चूल्हे, दीये, आम की लकड़ी और नारियल सहित कई जरूरी सामग्री उपलब्ध हैं. बिहार और पश्चिम बंगाल समेत दूसरे क्षेत्रों से भी व्यापारी सामान लेकर पहुंचे हैं. ग्रामीण इलाकों के कारीगरों की मेहनत से तैयार ये पारंपरिक सामान छठ की खरीदारी का अहम हिस्सा हैं.
महंगाई ने बढ़ाया खरीदारी का बजट
इस बार बाजार में पिछले वर्ष की तुलना में पूजन सामग्री की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. अलग-अलग सामान के दाम में करीब 50 से 100 रुपये तक का अंतर बताया जा रहा है. कुछ सामग्रियों की कीमतों में 25 से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है. कारोबारियों के अनुसार बांस की कीमत, परिवहन और मजदूरी का खर्च बढ़ने का असर बाजार पर पड़ा है. इसके बावजूद पारंपरिक बांस के सूप और दउरा की मांग बनी हुई है.
समय के साथ शहर में छठ बाजार का विस्तार भी हुआ है. अब बकरी बाजार के अलावा जिला स्कूल परिसर, मोरहाबादी, डोरंडा और रातू रोड में भी दुकानें सजने लगी हैं. लेकिन पुरानी पहचान और परंपरा के कारण अपर बाजार का बकरी बाजार आज भी छठ की खरीदारी के लिए खास महत्व रखता है. यह बाजार आस्था के साथ ग्रामीण कारीगरों और छोटे कारोबारियों की आजीविका को भी मजबूती देता है.
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