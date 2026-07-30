'पूरे उत्तर का वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें', सागर यूनिवर्सटी ने चैट जीपीटी से नकल के चलते काॅलेज का रिजल्ट रोका
सागर यूनिवर्सिटी ने छिंदवाड़ा के निजी काॅलेज के रिजल्ट रोका. AI या चैट जीपीटी से सामूहिक नकल की आशंका, मामले की जांच शुरू.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 10:59 PM IST
सागर: कहते हैं कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है वरना गड़बड़ हो सकती है. एक ऐसा ही वाकया सागर यूनिवर्सिटी में चल रहे सेंट्रल वैल्यूशन के दौरान सामने आया है. एक शिक्षक को यूनिवर्सिटी से संबंद्ध एक निजी काॅलेज की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करते वक्त हैरान रह गया.
दरअसल एक उत्तर पुस्तिका के अंत में लिखा था कि ''पूरे उत्तर का वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें.'' ऐसे में काॅपी जांचने वाला टीचर हक्का बक्का रह गया और जब उसने उसी काॅलेज के उसी विषय की दूसरी काॅपियां देखी, तो ज्यादातर उत्तर पुस्तिकाओं में एक जैसे जवाब थे. तब शक हुआ कि कहीं AI या चैट जीपीटी से सामूहिक नकल तो नहीं की गई है? टीचर ने तुरंत इसकी शिकायत की और यूनिवर्सिटी ने इस मामले को जांच में लेते हुए फिलहाल काॅलेज का रिजल्ट रोक दिया है.
काॅपी में लिखे एक वाक्य ने कर दिया खुलासा
दरअसल सागर यूनिवर्सिटी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने के बाद विश्वविद्यालय से 17 काॅलेज संबंद्ध हैं. जिनमें एक निजी काॅलेज छिंदवाड़ा जिले के सौंसर की भी है. यूनिवर्सिटी द्वारा जल्दी रिजल्ट देने के लिए विश्वविद्यालय और संबंद्ध कालेज की उत्तर पुस्तिकाएं यूनिवर्सिटी में ही चेक कराने की व्यवस्था की गई है. इसी दौरान छिंदवाड़ा के सौंसर की निजी कालेज की अर्थशास्त्र की काॅपी जांची जा रही थी.
जांच में ज्यादातर उत्तर पुस्तिकाओं के एक जैसे जवाब मिले
जांचने के दौरान एक परीक्षक को एक काॅपी के अंत में लिखा मिला 'पूरे उत्तर का वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें.'' पहले तो परीक्षक को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बाद में उसे शक हुआ कि ये किसी एआई आधारित टूल्स या चैट जीपीटी की भाषा हो सकती है. तब उसने वहां मौजूद अधिकारी को जानकारी दी और उन्होंने संबंधित विषय की अन्य काॅपियों की भी जांच की, तो देखा गया कि ज्यादातर उत्तर पुस्तिकाओं के एक जैसे जवाब थे.
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तब उन्हें शक हुआ कि कहीं यूनिवर्सिटी में एआई टूल्स या चैट जीपीटी के जरिए सामूहिक नकल तो नहीं की गई है. मामला सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच का आदेश देते हुए निजी काॅलेज का रिजल्ट रोक दिया है. कहा गया है कि जांच की रिपोर्ट आने पर आगे कार्रवाई की जाएगी.
क्या कहना है यूनिवर्सिटी का --
मामले में मीडिया अधिकारी डाॅ. विवेक जायसवाल का कहना है "यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं का मूल्यांकन अब यूनिवर्सिटी में ही हो रहा है. पिछले सत्र से सेंट्रल वैल्यूशन की व्यवस्था हो गई है. छिंदवाड़ा के सौंसर की निजी काॅलेज की अर्थशास्त्र की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो रहा था. एक परीक्षक को एक उत्तरपुस्तिका के अंत में कुछ आपत्तिजनक लिखा मिला था. जिसको लेकर परीक्षक को शक हुआ कि ये मामला नकल से जुड़ा हो सकता है. वहीं दूसरी पुस्तिकाएं देखने पर ज्यादातर सवालों के जवाब एक जैसे मिले हैं. इस आधार पर यूनिवर्सिटी प्रशासन का मानना है कि हो सकता है कि इस पेपर में एआई या चैट जीपीटी से नकल की गई है. शिकायत के बाद जांच की जा रही है, इसलिए अभी काॅलेज का रिजल्ट रोका गया है. जांच के बाद आगे की कार्वाई की जाएगी."