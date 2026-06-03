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लग्जरी वेकेशन के लिए यहां पधारें, टाइम मैगजीन ने दुनिया की सबसे बेहतरीन जगहों में किया शामिल

टाइम मैगजीन ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में रखा ( ETV Bharat GFX )

छतरपुर जिले में आज भी कई ऐतिहासिक महल और किले मौजूद हैं जो अपने जीवित होने की गवाही देने के लिए जमीन पर सीना तान कर खड़े हुए हैं, जिनकी खूबसूरती को लब्जो में बयां नही किया जा सकता. उन्हीं में से एक छतरपुर जिले से करीब 50 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक राजगढ़ किला हुआ करता है जो 7 स्टार होटल में बदल चुका है. अब यह किला ओबरॉय ग्रुप के अधीन है और एक शानदार होटल बन चुका है. इस होटल में दुनिया भर के पर्यटक आते हैं और उनको राजशाही ठाठ बाट जैसा माहौल इस पैलेस में दिया जाता है.

हाल ही में इसे एक 7-स्टार होटल में परिवर्तित कर दिया गया है और इसे ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस के नाम से जाना जाता है. इस होटल में पर्यटकों को राजशाही ठाठबाट का माहौल दिया जाता है. इस किले का रंग रोगन बदला है, लेकिन आज भी राजशाही अंदाज दीवारों पर दिखाई देता है. इस किले में पुराना खजाना आज भी दबा हुआ है. ऐसी खूबियों वाले ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस को 2026 में टाइम मैगजीन ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में किया शामिल है.

छतरपुर: बुन्देलखंड के छतरपुर जिले की ऐतिहासिक धरोहर में से एक राजगढ़ किला है, जो अब राजगढ़ पैलेस ने नाम से जाना जाता है. इसका इतिहास कई सदियों पुराना है जो कभी बुंदेला राजवंश की वास्तुकला का प्रतीक हुआ करता था. इस किले को बुंदेलखंड के शासकों द्वारा 17वीं-18वीं शताब्दी में बनवाया गया था. इसका विभिन्न शासकों के अधीन कई बार पुनर्निर्माण और विस्तार हुआ है.

7 एकड़ में फैला राजगढ़ पैलेस (Source: Department of Public Relation, MP)

जब छतरपुर के इतिहासकार रिटार्यड प्रोफेसर एन के जैन से बात हुई तो उन्होंने बताया "यह किला बहुत प्राचीन है. महाराजा छत्रसाल की रियासत का हिस्सा है. राजा भवानी सिंह और उनके पहले के वंशजों ने इस किले का कई बार पुनर्निर्माण कराया थ. आज यह किला ओबरॉय ग्रुप के अधीन है और होटल बना हुआ है."

ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस का विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों में शुमार (ETV Bharat GFX)

7 एकड़ में फैला राजगढ़ पैलेस

छतरपुर जिले के खजुराहो में स्थित राजगढ़ पैलेस करीब 7.20 एकड़ में बना हुआ है. इसे 20 नवंबर 1978 को मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्रालय ने संरक्षित स्मारक घोषित किया था. 17 साल तक इसे यह दर्जा प्राप्त रहा, लेकिन 11 सितंबर 1995 को अचानक संस्कृति मंत्रालय ने इसका यह दर्जा वापस ले लिया. इसके बाद मंत्रालय ने 11 सितंबर 1995 को पर्यटन मंत्रालय को सौंप दिया था. इसके बाद पर्यटन मंत्रालय ने 2 सितंबर 1996 को राजगढ़ होटल एंड रिसॉर्ट्स के साथ महल में फाइव स्टार होटल संचालित करने का अनुबंध कर लिया था.

राजगढ़ का किला जो अब ओबरॉय ग्रुप के अधीन (Source: Department of Public Relation, MP)

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350 साल पहले महाराजा छत्रसाल की रियासत का हिस्सा था

आज यह होटल देश दुनिया में बुन्देलखंड छतरपुर की शान बना हुआ है, जिसे देखने और यहां रुकने दुनिया भर के लोग खजुराहो के पास स्थित राजगढ़ पैलेस आते हैं और उन्हें एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है. यह किला लगभग 350 साल पहले महाराजा छत्रसाल की रियासत का हिस्सा था जो छतरपुर के महाराजा भवानी सिंह के पहले उसके ही वंशजों के द्वारा बनवाया गया था. यह महल स्थानीय लोगों के लिए आज भी गौरव और विरासत का प्रतीक बना हुआ है. इस किले में अपार धन आज भी छिपा हुआ है. बीते दिनों एक नाली की खुदाई के दौरान किले के आसपास सोने के प्राचीन सिक्के मिले थे, लेकिन आज यह ऐतिहासिक राजगढ़ किले को अब फाइव स्टार होटल में बदल दिया गया है.

ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस दुनिया के सबसे बेहतरीन स्थानों की सूची में शामिल (Source: Department of Public Relation, MP)

कई बार हो चुकी है पैलेस में फिल्म की शूटिंग

वहीं, प्राचीन राजगढ़ पैलेस जब वीरान पड़ा हुआ था तब भी इसकी चमक कम नहीं हुई थी. चमक और वैभव उस दौरान भी बरकरार थी. इसके शानदार आर्किटेक्चर के कारण हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड की कई फिल्मों की शूटिंग यहां हुई है. डायरेक्टर मीरा नायर की 1996 में बनी फिल्म 'कामसूत्र अ टेल ऑफ़ लव' की शूटिंग भी यहीं हुई थी, जिसमें अभिनेत्री रेखा मुख्य भूमिका में थीं. इस फिल्म ने मीरा नायर को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई थी.