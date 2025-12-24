ETV Bharat / state

नैनीताल विंटर कार्निवाल: स्टार नाइट में चारू और परमिश ने दी धमाकेदार परफॉर्मेंस, दर्शक हुए बेकाबू

नैनीताल: बहुप्रतीक्षित नैनीताल विंटर कार्निवाल की मंगलवार रात रंगारंग शुरुआत हुई. 7 साल बाद फिर से शुरू हुए विंटर कार्निवाल की स्टार नाइट में बॉलीवुड सुपर स्टार चारू सेमवाल और परमिश वर्मा की आवाज का जादू छा गया. स्टार नाइट की परफॉर्मेंस का मीटर इतना हाई था कि युवा दर्शक बेकाबू हो गए. यहां तक कि वो मंच पर भी चढ़ गए. इससे थोड़ी देर के लिए अव्यवस्था भी हुई.

नैनीताल विंटर कार्निवाल की रंगारंग शुरुआत: नैनीताल में धूमधाम से सात साल बाद विंटर कार्निवाल का आगाज हुआ. स्टार नाइट में बॉलीवुड सुपर स्टार चारू सेमवाल और परमिश वर्मा की आवाज का जादू छाया. कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना और उत्तराखंड की संस्कृति कुमाऊं की प्रेम कथा राजुला मालूम शाई की प्रस्तुति के साथ हुआ. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद अजय भट्ट और विशिष्ट अतिथि विधायक सरिता आर्या रहीं. कार्यक्रम का संचालन हेमंत बिष्ट, नवीन पांडे, मीनाक्षी और कीर्ति ने किया.

नैनीताल विंटर कार्निवाल में स्टार नाइट (Video- ETV Bharat)

स्टार नाइट में गायकों ने झूमने पर किया मजबूर: स्टार नाइट में वैशाली ने माही वे मुहब्बता वे, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए, मैं तेरी दिल्लगी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है आदि गीतों की प्रस्तुति दी. इसके साथ ही मिश्रा ने तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं, बॉलीवुड सुपर स्टार चारू सेमवाल ने कजरा मुहब्बत वाला, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए पेश किे. सुपर स्टार चारू सेमवाल द्वारा गाए रात बाकी बात बाकी, दीवानी चली रे चली, लगा जा गले, झूठी खाई थी कसम जी निभाई नहीं, कजरा रे, तम्मा तम्मा लोगे, यार बिना चैन कहां रे, हरे कृष्णा हरे राम, बीड़ी जलइले आदि गीतों पर पर्यटक और स्थानीय लोग जमकर झूमे.