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बिहार में 2 करोड़ का साइबर फ्रॉड, CA और बैंक मैनेजर गिरफ्तार

कटिहार: बिहार के कटिहार में साइबर फ्रॉड का बड़ा खुलासा हुआ है. करीब 2 करोड़ का फ्रॉड किया गया है. इस मामले में कटिहार पुलिस ने दो चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक बैंक मैनेजर समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार सभी आरोपियों से पूछताछ कर उसकी जांच कर रही है.

बड़ा नेटवर्क का खुलासा: गुरुवार को ऑपरेशन प्रहार 2.0 के तहत साइबर थाना कटिहार को यह सफलता मिली. म्यूल अकाउंट (संदिग्ध बैंक खातों) के जरिए हो रहे अवैध लेनदेन के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया. साइबर डीएसपी रामकृष्ण ने बताया कि हाल में चार्टर्ड अकाउंटेड निशांत अग्रवाल, रवि शंकर रवि को गिरफ्तार किया गया.

"दोनों आरोपियों ने अपने बैंक खातों को साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराया था, जिसके जरिए करीब 50 लाख 69 हजार रुपये का अवैध लेनदेन किया गया. मामले से बचने के लिए इन्होंने बैंक चेकबुक, मोबाइल और मुहर खोने की झूठी सूचना भी थाने में दर्ज कराई थी." -रामकृष्ण, साइबर डीएसपी

बैंक मैनेजर गिरफ्तार: दूसरे मामले में खाता धारक कैलाश प्रसाद साह, रिंकू कुमार, राजेश कुमार मिश्रा और आईसीआईसीआई बैंक के ब्रांच मैनेजर कौशल कुमार को गिरफ्तार किया गया है. साइबर डीएसपी के अनुसार सभी ने मिलकर साइबर अपराधियों के साथ सांठगांठ कर खाते के जरिए करीब 1 करोड़ 71 लाख रुपये का अवैध ट्रांजैक्शन किया.

26 संदिग्ध खातों की पहचान: पुलिस के मुताबिक अब तक कुल 26 संदिग्ध खातों की पहचान की गई है, जिनकी जांच जारी है. आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासा होने की संभावना है. पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे अपने बैंक खातों का इस्तेमाल किसी भी अवैध गतिविधि में न होने दें और अपनी निजी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा करने से बचें.