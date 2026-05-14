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भिवाड़ी फाइबर फैक्ट्री आग: दूसरे दिन राख हटाते समय मिला नरकंकाल, जांच में जुटी पुलिस

खैरथल: भिवाड़ी में बुधवार को डुग्गर फाइबर फैक्ट्री में लगी भीषण आग के बाद गुरुवार को बड़ा खुलासा हुआ. फैक्ट्री परिसर से राख हटाने के दौरान एक श्रमिक का जला हुआ नरकंकाल मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. इस घटना ने एक बार फिर औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्थाओं और प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

बुधवार दोपहर में फैक्ट्री में अचानक आग लग गई थी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया. आग इतनी भीषण थी कि फैक्ट्री में रखा लाखों रुपये का माल जलकर राख हो गया. आग बुझाने के लिए कई दमकल गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया था. घंटों की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया. गुरुवार दोपहर जब फैक्ट्री परिसर में जली हुई राख और मलबे को जेसीबी मशीन से हटाया जा रहा था, तभी वहां एक जला हुआ मानव कंकाल मिला.

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पुलिस जांच में जुटी: सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. भिवाड़ी एडिश्नल एसपी अतुल साहू ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मृतक की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि मृतक कहां का रहने वाला था और वह आग के दौरान फैक्ट्री के अंदर कैसे फंस गया. भिवाड़ी दमकल इंचार्ज राजू खान ने बताया कि आग लगने के समय फैक्ट्री में कई मजदूर काम कर रहे थे. आग फैलते ही सभी मजदूर जान बचाकर बाहर निकल गए थे, लेकिन एक श्रमिक अंदर कैसे रह गया, यह अब जांच का विषय बना हुआ है.