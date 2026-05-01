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शिमला शहर की यह सड़क 5 मई तक इतने समय के लिए रहेगी बंद, शहरवासी कर लें अपना इंतजाम

सुबह 11 बजे से शाम 4:30 बजे तक और रात 7 बजे से सुबह 8 बजे तक सड़क बंद रहेगी.

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चार्ली विला से शिमला क्लब तक जाने वाली सड़क 5 मई तक रहेगी बंद (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 6:28 PM IST

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शिमला: शिमला शहर के लोगों के लिए जरूरी खबर है. चार्ली विला से शिमला क्लब तक जाने वाली सड़क 5 मई तक निर्धारित समय के दौरान बंद रहेगी. इस दौरान यहां टारिंग और निर्माण कार्य किया जाएगा. ऐसे में शहरवासियों को पहले से ही अपने आने-जाने की योजना बनानी होगी, ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके.

इतने समय के लिए बंद रहेगी सड़क

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) पंकज शर्मा के अनुसार, यह कार्य 30 अप्रैल से 5 मई 2026 तक किया जाएगा. रोजाना सुबह 11 बजे से शाम 4:30 बजे तक और रात 7 बजे से सुबह 8 बजे तक सड़क पर काम चलेगा. इन समयों में इस मार्ग पर यातायात प्रभावित रहेगा, इसलिए लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है.

क्यों हो रहा है कार्य?

यह टारिंग कार्य छोटा शिमला से विलीज पार्क तक बनाए जा रहे यूटिलिटी डक्ट प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है. इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य शहर में सुविधाओं को बेहतर बनाना है, लेकिन फिलहाल इसके कारण कुछ दिनों तक लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है.

यातायात और सुरक्षा के विशेष इंतजाम

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कार्य के दौरान ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक मार्शल तैनात किए जाएंगे. साथ ही जरूरी संकेतक और बैरिकेड लगाए जाएंगे. एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पैदल यात्रियों के लिए रास्ता खुला रखा जाएगा. जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा. कार्य के दौरान प्रदूषण और ध्वनि स्तर को नियंत्रित रखने के निर्देश दिए गए हैं, खासकर अस्पतालों और रिहायशी इलाकों के पास. निर्माण स्थल पर मलबा नहीं छोड़ा जाएगा और सभी सुरक्षा उपायों का पालन किया जाएगा. किसी भी आपात स्थिति में तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

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