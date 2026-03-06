UPSC में चरखी दादरी के यशवंत सांगवान ने हासिल की 391वीं रैंक, 5वें प्रयास में मिली सफलता
चरखी दादरी के यशवंत सांगवान ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा में सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया.
Published : March 6, 2026 at 8:39 PM IST
चरखी दादरी: यशवंत सांगवान ने कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास के बल पर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा में सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया. यशवंत ने अपने पांचवें प्रयास में 391वीं रैंक प्राप्त कर ये मुकाम हासिल किया. यशवंत सांगवान तीसरे प्रयास में इंटरव्यू तक पहुंचे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई. इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार प्रयास जारी रखा. पांचवें प्रयास में उन्हें सफलता मिली और उनका चयन हो गया.
यूपीएससी में यशवंत सांगवान की 391वीं रैंक: यशवंत सांगवान के पिता संजय सांगवान उर्फ कुकू बिजनेसमैन हैं, जबकि उनकी माता सरोज देवी गृहिणी हैं. यशवंत ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता के मार्गदर्शन और प्रेरणा को दिया. उन्होंने बताया कि माता-पिता के सहयोग और विश्वास ने उन्हें लगातार मेहनत करने की प्रेरणा दी. यशवंत ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चरखी दादरी से प्राप्त की.
5वें प्रयास में मिली सफलता: यशवंत ने 12वीं तक की पढ़ाई फरीदाबाद में अपनी बुआ के घर रहकर पूरी की. इसके बाद उन्होंने यूपीएससी को लक्ष्य बनाकर लगभग आठ वर्षों तक लगातार तैयारी की और 5वें प्रायस में आखिरकार सफलता हासिल की.
युवाओं के लिए संदेश: यशवंत सांगवान ने कहा कि "देश सेवा का अवसर मिलना मेरे लिए गर्व की बात है. मैं समाजहित और आमजन के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करने का संकल्प लेकर आगे बढूंगा." युवाओं को संदेश देते हुए यशवंत ने कहा कि यदि लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर संघर्ष किया जाए, तो सफलता अवश्य मिलती है. यशवंत की माता सरोज देवी ने बेटे की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि बेटे ने अपनी मेहनत के दम पर ये सफलता हासिल की है. उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और पढ़ाई के लिए प्रेरित करें, ताकि बच्चे जीवन में आगे बढ़ सकें.
