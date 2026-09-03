कविता ने रची नीली क्रांति की नई कहानी, सरकारी अनुदान से खड़ी की अत्याधुनिक फिश फीड मिल
चरखी दादरी के समसपुर की कविता देवी ने PMMSY के 60% अनुदान से 100 टन क्षमता की फिश फीड मिल स्थापित कर मिसाल कायम की.
Published : September 3, 2026 at 5:19 PM IST|
Updated : September 3, 2026 at 5:40 PM IST
चरखी दादरी: जिले के गांव समसपुर की प्रगतिशील किसान कविता देवी ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में महिला उद्यमिता और आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी कि PMMSY के तहत 60 प्रतिशत अनुदान का लाभ लेकर उन्होंने करीब 100 टन प्रतिदिन क्षमता की अत्याधुनिक लार्ज फिश फीड मिल स्थापित की है. "चौधरी भारथल एक्वा फिश फीड" नाम से शुरू हुआ यह प्लांट स्थानीय सहित आसपास के क्षेत्रों के मछली और झींगा पालकों के लिए सस्ता और गुणवत्तापूर्ण फीड उपलब्ध कराने की दिशा में अहम कदम है.
15 एकड़ के फार्म से शुरू हुआ सफर: दरअसल, कविता देवी ने लीज पर लिए गए 15 एकड़ के फार्म पर झींगा और मछली पालन से अपने उद्यम की शुरुआत की. मत्स्य पालन के दौरान उन्हें महसूस हुआ कि क्षेत्र के किसानों को फीड के लिए बाहर की कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता है. महंगा फीड खरीदने के साथ कई बार गुणवत्ता को लेकर भी किसानों को परेशानी होती थी. इसी समस्या को अवसर में बदलते हुए उन्होंने स्थानीय स्तर पर फिश फीड तैयार करने का निर्णय लिया.
किसानों की लागत घटाने का प्रयास: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कविता देवी ने बताया कि, " मेरा उद्देश्य केवल अपना कारोबार बढ़ाना नहीं, बल्कि क्षेत्र के मत्स्य पालकों को बेहतर सुविधा देना भी है. स्थानीय स्तर पर फीड उपलब्ध होने से किसानों को दूर की कंपनियों पर निर्भरता कम होगी और परिवहन लागत भी घटेगी. प्लांट में तैयार होने वाला फीड गुणवत्ता के साथ किसानों की जरूरत को ध्यान में रखकर उपलब्ध कराया जा रहा है."
"ग्रामीण महिलाएं खुद को कमजोर न समझें": प्रगतिशील किसान कविता देवी ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने को लेकर कहा कि, "ग्रामीण महिलाएं खुद को कभी कमजोर न समझें. घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर आगे आएं और सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर सफल उद्यमी बनें. आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ महिलाएं कृषि और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में बड़े उद्योग स्थापित कर सकती हैं. इससे वे खुद आर्थिक रूप से मजबूत बनने के साथ दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकती हैं."
महिलाओं को 60 प्रतिशत तक अनुदान: वहीं, जिला मत्स्य अधिकारी अमित कुमार ने कहा कि, "प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत महिला और अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थियों को 60 प्रतिशत तक तथा सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है. योजना के तहत लाभार्थियों को हिसार स्थित संस्थान में पांच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण भी दिया जाता है. प्रशिक्षण के दौरान रहने-खाने की व्यवस्था के साथ स्टाइपेंड भी उपलब्ध कराया जाता है. PMMSY के माध्यम से मछली और झींगा पालन के अलावा कोल्ड स्टोरेज, फिश कियोस्क और फिश फीड मिल जैसी इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं. इससे किसानों और महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं. मेरी किसानों से अपील है कि वे योजना का लाभ लेकर आधुनिक तकनीक अपनाने और मत्स्य पालन को व्यावसायिक स्तर पर बढ़ाएं."
क्षेत्र के मत्स्य पालकों के लिए बनेगी वरदान: जिला मत्स्य अधिकारी अमित कुमार ने आगे कहा कि, "समसपुर में कविता देवी द्वारा स्थापित लार्ज फीड मिल पूरे क्षेत्र के मत्स्य और झींगा पालकों के लिए वरदान साबित होगी.स्थानीय स्तर पर फीड की उपलब्धता से किसानों को सुविधा मिलेगी और मत्स्य पालन की लागत कम करने में भी मदद मिलेगी. यह पहल ग्रामीण क्षेत्र में महिला उद्यमिता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के साथ मत्स्य पालन क्षेत्र में नई संभावनाओं का रास्ता खोल रही है."
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