ETV Bharat / state

कविता ने रची नीली क्रांति की नई कहानी, सरकारी अनुदान से खड़ी की अत्याधुनिक फिश फीड मिल

कविता ने रची नीली क्रांति की नई कहानी ( ETV Bharat )

चरखी दादरी: जिले के गांव समसपुर की प्रगतिशील किसान कविता देवी ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में महिला उद्यमिता और आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी कि PMMSY के तहत 60 प्रतिशत अनुदान का लाभ लेकर उन्होंने करीब 100 टन प्रतिदिन क्षमता की अत्याधुनिक लार्ज फिश फीड मिल स्थापित की है. "चौधरी भारथल एक्वा फिश फीड" नाम से शुरू हुआ यह प्लांट स्थानीय सहित आसपास के क्षेत्रों के मछली और झींगा पालकों के लिए सस्ता और गुणवत्तापूर्ण फीड उपलब्ध कराने की दिशा में अहम कदम है. 15 एकड़ के फार्म से शुरू हुआ सफर: दरअसल, कविता देवी ने लीज पर लिए गए 15 एकड़ के फार्म पर झींगा और मछली पालन से अपने उद्यम की शुरुआत की. मत्स्य पालन के दौरान उन्हें महसूस हुआ कि क्षेत्र के किसानों को फीड के लिए बाहर की कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता है. महंगा फीड खरीदने के साथ कई बार गुणवत्ता को लेकर भी किसानों को परेशानी होती थी. इसी समस्या को अवसर में बदलते हुए उन्होंने स्थानीय स्तर पर फिश फीड तैयार करने का निर्णय लिया. सरकारी अनुदान से खड़ी की अत्याधुनिक फिश फीड मिल (ETV Bharat) किसानों की लागत घटाने का प्रयास: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कविता देवी ने बताया कि, " मेरा उद्देश्य केवल अपना कारोबार बढ़ाना नहीं, बल्कि क्षेत्र के मत्स्य पालकों को बेहतर सुविधा देना भी है. स्थानीय स्तर पर फीड उपलब्ध होने से किसानों को दूर की कंपनियों पर निर्भरता कम होगी और परिवहन लागत भी घटेगी. प्लांट में तैयार होने वाला फीड गुणवत्ता के साथ किसानों की जरूरत को ध्यान में रखकर उपलब्ध कराया जा रहा है."