दादरी की वॉलीबॉल चैंपियन बेटी ने राजस्थान में जीता सिल्वर, भागवी गांव की महक तक्षक का नेशनल टीम में हुआ चयन

दादीर की महक तक्षक का नेशनल टीम के लिए चयन हो गया है. ग्रामीणों ने बेटी सिल्वर मेडल जीतकर लाने पर उनका भव्य स्वागत किया.

वॉलीबॉल चैंपियन बेटी ने राजस्थान में जीता सिल्वर
वॉलीबॉल चैंपियन बेटी ने राजस्थान में जीता सिल्वर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 26, 2025 at 2:47 PM IST

चरखी दादरी: राजस्थान के पिलानी में 16 से 21 दिसंबर तक आयोजित 49वीं जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा के खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश का नाम रोशन किया है. पुरुष वर्ग में हरियाणा की टीम ने फाइनल मुकाबले में दिल्ली को हराकर जीत दर्ज की. महिला वर्ग में हरियाणा की टीम ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए उपविजेता का स्थान हासिल किया है.

ग्रामीणों ने किया चैंपियन बेटी का स्वागत: हरियाणा की महिला टीम को मेडल जीताने में अहम भूमिका निभाने वाली गांव भागवी की बेटी महक तक्षक का चरखी दादरी लौटने पर जोरदार स्वागत किया गया. खापों के अलावा, ग्रामीणों ने भी चैंपियन बेटी का स्वागत किया है. चरखी दादरी के रोज गार्डन में ग्रामीणों के साथ-साथ सतगामा, फोगाट व सांगवान खाप के प्रतिनिधियों ने महक तक्षक का जोरदार स्वागत किया. उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी.

Charkhi Dadri volleyball champion Mahak Takshak (Etv Bharat)

नेशनल टीम में हुआ महक तक्षक का सिलेक्शन: हरियाणा की टीम में दादरी के गांव भागवी की खिलाड़ी महक तक्षक का नेशनल टीम में चयन हुआ है. खिलाड़ी ने कहा कि "वह नेशनल टीम के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हुए गोल्ड जीतकर अपने क्षेत्र के अलावा देश का भी नाम रोशन करना चाहती हैं. प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दी जा रही सुविधाओं की बदौलत आज खिलाड़ी मेडल जीत रहे हैं. आगे भी इसी तरह की कड़ी मेहनत जारी रहेगी".

संपादक की पसंद

