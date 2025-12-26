ETV Bharat / state

दादरी की वॉलीबॉल चैंपियन बेटी ने राजस्थान में जीता सिल्वर, भागवी गांव की महक तक्षक का नेशनल टीम में हुआ चयन

चरखी दादरी: राजस्थान के पिलानी में 16 से 21 दिसंबर तक आयोजित 49वीं जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा के खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश का नाम रोशन किया है. पुरुष वर्ग में हरियाणा की टीम ने फाइनल मुकाबले में दिल्ली को हराकर जीत दर्ज की. महिला वर्ग में हरियाणा की टीम ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए उपविजेता का स्थान हासिल किया है.

ग्रामीणों ने किया चैंपियन बेटी का स्वागत: हरियाणा की महिला टीम को मेडल जीताने में अहम भूमिका निभाने वाली गांव भागवी की बेटी महक तक्षक का चरखी दादरी लौटने पर जोरदार स्वागत किया गया. खापों के अलावा, ग्रामीणों ने भी चैंपियन बेटी का स्वागत किया है. चरखी दादरी के रोज गार्डन में ग्रामीणों के साथ-साथ सतगामा, फोगाट व सांगवान खाप के प्रतिनिधियों ने महक तक्षक का जोरदार स्वागत किया. उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी.