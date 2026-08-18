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बैंगलौर में ट्रेनिंग के दौरान चरखी दादरी का जवान शहीद, गांव कासनी में पसरा मातम

कर्नाटक के बेंगलुरु में ट्रेनिंग के दौरान चरखी दादरी का जवान शहीद हो गया है जिसके बाद गांव कासनी में मातम पसर गया है.

Charkhi Dadri soldier martyred during training in Bangalore mourning grips Kasni village
बैंगलौर में ट्रेनिंग के दौरान चरखी दादरी का जवान शहीद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 18, 2026 at 10:49 PM IST

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चरखी दादरी : हरियाणा के चरखी दादरी के गांव कासनी निवासी भारतीय सेना के हवलदार रवि प्रकाश पुत्र कृष्ण सांगवान बैंगलौर में ट्रेनिंग के दौरान शहीद हो गए. जवान की शहादत की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. शहीद के पिता कृष्ण सांगवान ने जानकारी देते हुए बताया कि रवि प्रकाश वर्तमान में कश्मीर में 54 आरआर (राष्ट्रीय राइफल्स) बटालियन में तैनात थे.

अचानक बिगड़ी तबीयत : परिजनों के अनुसार रवि प्रकाश वर्ष 2015 में मद्रास-16 इंजीनियरिंग रेजिमेंट में भर्ती हुए थे. वर्तमान में सैन्य ट्रेनिंग के सिलसिले में बैंगलौर गए हुए थे. मंगलवार सुबह ट्रेनिंग के दौरान फिजिकल एक्टिविटी करते समय उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्होंने देश सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया.

कासनी गांव में मातम : हवलदार रवि प्रकाश के परिवार में उनका 8 वर्षीय बेटा देव सांगवान है. जवान की शहादत की सूचना मिलते ही ग्रामीणों और क्षेत्र के लोगों ने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की. परिजन और ग्रामीण शहीद के पार्थिव शरीर के गांव पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं. बताया गया है कि देर शाम तक पार्थिव शरीर गांव कासनी लाया जा सकता है, जिसके बाद सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा. शहीद रवि प्रकाश की शहादत ने पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया है.

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