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चरखी दादरी फायरिंग मामला: हिसार के कीर्तिमान की मौत, पैर और गर्दन में लगी थी 3 गोलियां

चरखी दादरी फायरिंग में घायल कीर्तिमान ने रविवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. उसे पैर और गर्दन में तीन गोलियां लगी थी.

charkhi dadri shooting update
charkhi dadri shooting update (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 9, 2026 at 2:30 PM IST

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चरखी दादरी: थाने के सामने हुई फायरिंग में घायल कीर्तिमान ने दम तोड़ दिया. कीर्तिमान हिसार का रहने वाला था. गुरुग्राम के निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था. कीर्तिमान के पैर और गर्दन पर तीन गोलियां लगी थीं. चरखी दादरी पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, कीर्तिमान पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.

फायरिंग में घायल घायल कीर्तिमान की मौत: वारदात के बाद घायल कीर्तिमान को चरखी दादरी के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों ने यहां से रोहतक के हायर सेंटर में रेफर कर दिया. प्राथमिक उपचार के बाद उसे गुरुग्राम शिफ्ट कर दिया गया था. रविवार को कीर्तिमान ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. डॉक्टरों का कहना है कि हमले के बाद से कीर्तिमान होश में नहीं आ सका.

क्या है पूरा मामला? ये पूरा विवाद चार एकड़ जमीन को लेकर हुआ. बाढ़डा थाने में इस मामले में केस भी दर्ज है. मामले में अमित फतेहगढ़िया का नाम मुख्य रूप से शामिल है. इसी प्रॉपर्टी विवाद को लेकर सात लोग स्कॉर्पियो में कोर्ट में पेशी पर आए थे. पेशी के बाद जब स्कॉर्पियो कोर्ट से बाहर निकली तो, तीन बदमाश एक बाइक पर सवार होकर आए. आरोपियों ने थाने के सामने स्कॉर्पियो के आगे बाइक अड़ाकर उसे रुकवा लिया. इसके बाद ताबड़तोड़ करीब 30 राउंड फायरिंग की. जिसमें स्कॉर्पियो में सवार सात लोग घायल हो गए.

घायलों का भी निकला आपराधिक रिकॉर्ड, 6 पर मुकदमे दर्ज: गोलीबारी की घटना में घायल हुए सात लोगों में से 6 का आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है. फतेहगढ़ निवासी अमित के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में 21 मुकदमे दर्ज हैं. इसके अलावा विजय उर्फ सन्नी पर 6, अंकित पुत्र सतबीर पर 5, जबकि कृष्ण, कीर्तिमान और सूरजमल पर एक-एक आपराधिक मामला दर्ज है. घायल अंकित पुत्र सुरेश का कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है.

ये भी पढ़ें- चरखी दादरी में फायरिंग मामला: मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी कातिया समेत 3 गिरफ्तार, 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड

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