चीखपुकार! चरखी दादरी सड़क हादसा, 11वीं की छात्रा की मौत, 20 बच्चे घायल, रोडवेज से टकराई स्कूल बस के उड़े परखच्चे
चरखी दादरी में दर्दनाक सड़क हादसे से चीखपुकार मच गई. हादसे में 14 साल की छात्रा की मौत हो गई. 20 बच्चे घायल हो गए.
Published : December 14, 2025 at 2:53 PM IST
चरखी दादरी: हरियाणा के चरखी दादरी में जानलेवा कोहरे के कहर से भीषण सड़क हादसा हो गया. गांव कालियावास के समीप हरियाणा रोडवेज व निजी स्कूल बसों की सीधी टक्कर हो गई. हादसे में निजी स्कूल की 11वीं क्लास की छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि हादसे में 20 स्कूली छात्र व स्कूल टीचर घायल हो गए. वहीं, दोनों बस के चालक भी घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. वहीं, मामले में झज्जर पुलिस द्वारा केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
रोडवेज बस से निजी स्कूल बस की टक्कर: बता दें कि रविवार सुबह दादरी के आर्यन स्कूल की चार बसें झज्जर के प्रतापगढ़ फार्म पर टूर के लिए निकली थी. घने कोहरे के कारण बिरोहड़ रोड पर गांव कालियावास के समीप सामने से आ रही रोडवेज बस से सीधी टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि निजी स्कूल के परखच्चे उड़ गए. हादसे की सूचना मिलने पर दादरी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को दादरी के निजी अस्पताल के अलावा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां निजी अस्पताल में उपचार के दौरान दादरी निवासी 14 वर्षीय छात्रा इशिका की मौत हो गई.
20 बच्चे घायल: दोनों अस्पतालों में करीब 20 स्कूली बच्चों का उपचार चल रहा है. अस्पताल में उपचाराधीन स्कूल अध्यापिका सुदेश शर्मा ने बताया कि उनके स्कूल का टूर प्रतापगढ़ फार्म के लिए जा रहा था. रास्ते में हादसा हो गया. स्कूल बस में 51 छात्राएं और चार महिला टीचरों के अलावा स्कूल बस चालक व परिचालक सवार थे. मृत छात्रा के पिता विजय कुमार ने बताया कि उसकी बेटी इशिका स्कूल टूर पर गई थी. हादसे की जानकारी मिलने पर वे अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उनकी बेटी को मृत घोषित कर दिया.
पुलिस कर रही मामले की जांच: अस्पताल पहुंचे रोडवेज जीएम नवीन शर्मा, डीएसपी हेडक्वार्टर धीरज कुमार व झज्जर एसीपी अनिल कुमार ने घायलों से बात की और कार्रवाई बारे निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है. जांच के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, मामले में झज्जर पुलिस द्वारा केस दर्ज करते हुए आगामी जांच की जा रही है.
