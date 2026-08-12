चरखी दादरी ताबड़तोड़ फायरिंग मामला: सीआईए के साथ मुठभेड़ में मुख्य साजिशकर्ता अमरदीप गिरफ्तार, दोनों पैरों में लगी गोली
चरखी दादरी में विदेशी पिस्तौल, 31 जिंदा कारतूस और बोलेरो गाड़ी के साथ साहूवास गैंग के मुख्य सरगना को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
Published : August 12, 2026 at 8:32 PM IST|
Updated : August 12, 2026 at 8:59 PM IST
चरखी दादरीः हरियाणा के चरखी दादरी में बीते 6 अगस्त को सिटी थाना के ठीक सामने स्कॉर्पियो सवार लोगों पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के चर्चित मामले में पुलिस की सीआईए टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है. पुलिस मुठभेड़ के दौरान मामले के मुख्य साजिशकर्ता और साहूवास गैंग के मुख्य सरगना अमरदीप उर्फ पंकज को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में चलाई गई गोलियां आरोपी के दोनों पैरों में लगी हैं, जिसके बाद उसे तुरंत इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस दौरान सीआईए के एएसआई को भी एक गोली लगी, जो बुलेटप्रुफ जैकेट पहने होने के चलते बच गया.
स्कॉर्पियो सवार लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग का है आरोपीः मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए डीएसपी कप्तान सिंह ने बताया कि "पुलिस अधीक्षक लोकेश कुमार के दिशा-निर्देशानुसार गठित सीआईए टीमों को गुप्त सूचना मिली थी कि 6 अगस्त को हुए गोलीकांड का मुख्य साजिशकर्ता अमरदीप उर्फ पंकज बिना नंबर की बोलेरो गाड़ी में गांव गोपालवास के पास श्मशान घाट के पास छुपा हुआ है. सूचना मिलते ही सीआईए टीम मौके पर पहुंची. जब सीआईए की गाड़ी वहां पहुंची तो आरोपी ने अपनी गाड़ी भगाने का प्रयास किया. पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे रोका, तो अमरदीप ने पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी. उसने पहली बार दो राउंड फायर किए. पुलिस द्वारा चेतावनी दिए जाने के बावजूद आरोपी ने पुनः पुलिस पार्टी पर दो फायर किए, जिनमें से एक गोली एसआई विशाल की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी. इसके बाद पुलिस टीम ने आत्मरक्षा और जान-माल की सुरक्षा में जवाबी कार्रवाई करते हुए दो फायर किए, जो आरोपी के दोनों पैरों में लगे और उसे मौके पर ही दबोच लिया गया.
तुर्की मेड ऑटोमैटिक पिस्तौल बरामदः डीएसपी कप्तान सिंह ने बताया कि "पकड़े गए आरोपी अमरदीप के पास से एक .30 बोर की तुर्की मेड ऑटोमैटिक पिस्तौल, 31 जिंदा कारतूस, 4 खोल, 2 मैगजीन और बिना नंबर की बोलेरो गाड़ी बरामद की गई है. आरोपी अमरदीप पर हत्या, हत्या प्रयास, पुलिस पर हमला और अवैध हथियार रखने जैसी संगीन धाराओं के तहत 21 मुकदमे पहले से दर्ज हैं." पुलिस के अनुसार यह पूरी घटना साहूवास गैंग और प्रदीप कासनी गैंग के बीच चल रही पुरानी रंजिश का परिणाम थी. इसी रंजिश का बदला लेने के उद्देश्य से अमरदीप ने अपने साथियों के साथ मिलकर विरोधी गुट पर जानलेवा हमला करवाया था, जिसमें 7 लोगों को गोलियां लगी थीं. पुलिस अब तक कई अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और मुख्य साजिशकर्ता के पकड़े जाने के बाद कई और अहम खुलासे होने की उम्मीद है.