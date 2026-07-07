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चरखी दादरी में 7 माह की गर्भवती की संदिग्ध मौत, मायके पक्ष का आरोप, बोले- " ससुराल वालों ने कहा था ...तीसरी बेटी हुई तो मार देंगे"

चरखी दादरी में 7 माह की गर्भवती की संदिग्ध मौत ( ETV Bharat )

चरखी दादरी: जिले के बौंद कलां थाना क्षेत्र के गांव सांजरवास में सात महीने की गर्भवती विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पूरे इलाके को झकझोंर दिया है. मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज की मांग और तीसरी बेटी होने की आशंका के चलते करंट लगाकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. दहेज प्रताड़ना के आरोप: मृतका की पहचान 24 वर्षीय रुबल देवी के रूप में हुई है. गुरुग्राम के गांव नानूकलां निवासी उसके पिता राज सिंह चौहान ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि रुबल की शादी 16 फरवरी 2021 को सांजरवास निवासी ललित के साथ हुई थी. उनका आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही पति ललित, ससुर सोमवीर और सास कृष्णा दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करने लगे. उन्होंने कहा कि, "बेटी का घर बचाने के लिए पहले तीन लाख और बाद में दो लाख रुपये भी दिए, लेकिन ससुराल वालों की मांग और प्रताड़ना नहीं रुकी." चरखी दादरी में सात माह की गर्भवती विवाहिता की संदिग्ध मौत (ETV Bharat) तीसरी बेटी को लेकर बढ़ा दबाव: परिजनों के अनुसार रुबल पहले ही जुड़वां बेटियों की मां थी और इस बार करीब सात महीने की गर्भवती थी. परिवार का आरोप है कि ससुराल पक्ष 'वंश आगे बढ़ाने' की बात कहकर उसे लगातार ताने देता था. मृतका की मां सीमा देवी ने कहा, "दो दिन पहले बेटी ने वीडियो कॉल पर बताया था कि प्राइवेट अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टर ने फिर लड़की होने की बात कही है. इसके बाद उस पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया गया और धमकी दी गई कि तीसरी लड़की हुई तो जान से मार देंगे."