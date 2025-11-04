चरखी दादरी में ओवरलोड वाहन माफिया ने SDM टीम पर किया हमला, गनमैन की पिस्टल छीनी, 2 हमलावर गिरफ्तार
एसडीएम टीम पर हमला करने और सुरक्षाकर्मी का पिस्टल छीनने के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.
Published : November 4, 2025 at 7:21 PM IST
चरखी दादरी: प्रदेश में ओवरलोड वाहन माफिया अब कानून के रखवालों पर सीधा हमला करने से भी नहीं चूक रहे हैं. शनिवार रात चरखी दादरी में ओवरलोड वाहनों की जांच कर रही एसडीएम योगेश सैनी की टीम पर बोलेरो और थार में सवार युवकों ने हमला कर दिया था. इस दौरान बदमाशों ने एसडीएम के सरकारी गनमैन की पिस्टल छीनकर दो फायर किए, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ.
हमले में एसडीएम बाल-बाल बच गए. पुलिस ने 4 आरोपियों में से 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उनके पास से पिस्टल हुआ है. पुलिस ने हमले के समय उपयोग 2 वाहनों को भी जब्त कर लिया है.
फायरिंग में गनमैन बाल-बाल बचेः बता दें कि एसडीएम योगेश सैनी अपनी टीम, गनमैन सिपाही मुकेश, एसएमजी संदीप, बिजेंद्र और चालक मंजीत के साथ चेकिंग शनिवार रात को गांव मानकावास के समीप ओवरलोडिंग वाहनों की जांच कर रहे थे. इसी दौरान दो गाड़ियों में सवार होकर आए बदमाशों ने एसडीएम की टीम पर हमला कर दिया. हमलावरों ने गनमैन को पकड़कर लात-घूंसे मारे, वर्दी फाड़ दी और सरकारी पिस्तौल छीन ली. भागते हुए उन्होंने दो गोलियां दागीं, लेकिन गनमैन बाल-बाल बच गया.
सरकारी पिस्तौल और आठ कारतूस बरामद: बाद में घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई. सदर पुलिस थाना प्रभारी सतवीर सिंह ने बताया कि "घटना की जानकारी मिलते ही देर रात पुलिस मौके पर पहुंची और ने त्वरित कार्रवाई कर दोनों वाहनों को जब्त किया. पुलिस ने संदीप उर्फ गोलिया और विकास उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से सरकारी पिस्तौल और आठ कारतूस बरामद हुआ है. वहीं दो अन्य आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस द्वारा दबीश दी जा रही है."