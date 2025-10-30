ETV Bharat / state

"साहब इस जन्म तो लाइन मिटे कोनी, फेर जन्म लेना पड़ेगा जिद लाइनों ते पीछा छुटेगा", किसान का छलका दर्द

चरखी दादरी नई अनाज मंडी में दिन-प्रतिदिन बाजरा बेचने वाले किसानों की भीड़ बढ़ती जा रही है, इस दौरान किसान मायूस नजर आए.

Charkhi Dadri New Grain Market
Charkhi Dadri New Grain Market (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 30, 2025 at 5:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चरखी दादरी: हरियाणा के किसान इन दिनों काफी परेशान नजर आ रहे हैं. कहीं पर डीएपी खाद को लेकर मारामारी है तो कहीं पर अनाज मंडी में किसान निराश हैं. दादरी नई अनाज मंडी में दिन-प्रतिदिन बाजरा बेचने वाले किसानों की भीड़ बढ़ती जा रही है. मंडी में बाजरा बेचने के लिए दूर-दराज के किसान अपने वाहनों के साथ पहुंचे. रातभर किसान अपनी फसल बिक्री का इंतजार करते रहे. किसानों के वाहनों की कतार करीब एक किलोमीटर दूर तक पहुंच गई. फसल लेकर पहुंचे किसानों ने अपना दर्द बयां किया और कहा कि "साहब, इस जन्म में तो लाइन मिटे कोनी, फेर जन्म लेना पड़ेगा जिद लाइनों ते पीछा छुटेगा".

अब किसानों की टूटने लगी हिम्मत: किसान की बेबसी का अंदाजा लगाया जा सकता है, कि किस कदर अन्नदाता को मेहनत की कमाई के लिए ठोकरें खानी पड़ रही है. किसानों की समस्याएं बहुत ज्यादा हैं और समाधान दूर-दूर तक नहीं है. इसलिए अब सिस्टम के आगे किसानों की हिम्मत टूटने लगी है. बता दें कि दादरी की अनाज मंडी में पिछले चार दिनों से लगातार बाजरे की आवक बढ़ रही है.

बाजरे का रेट: वहीं, साथ लगते जिलों में बाजरे का भाव कम होने के कारण मंडी के बाहर ट्रैक्टर ट्रालियों व अन्य वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है. महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर व भिवानी जिले के किसान भी बाजरा बेचने के लिए दादरी मंडी पहुंच रहे हैं. किसानों को सरकार द्वारा 575 रुपये प्रति क्विंटल भावांतर की भरपाई की जा रही है. आढ़तियों द्वारा 2000-2100 रेट से बाजरे की खरीद की जा रही है.

अब किसानों की टूटने लगी हिम्मत (Etv Bharat)

ई-पोर्टल से ही हो रही खरीद: मार्केट कमेटी के सचिव ने विजय ने बताया कि "खरीद जारी है. दादरी, झोझू कला, बाढड़ा अनाज मंडियों में 5 लाख 90 हजार क्विंटल बाजरे की आवक हो चुकी है. जिसमें से, 5 लाख 80 हजार क्विंटल बाजरे की खरीद आढ़तियों द्वारा की जा चुकी है. जितनी भी खरीद हुई है वो ई-पोर्टल माध्यम से की गई है. यानी प्राइवेट आढ़तियों द्वारा ही बाजरे की खरीद अभी तक की गई है, जबकि सरकार द्वारा कोई खरीद नहीं की गई है".

क्या है भीड़ की वजह: उन्होंने बताया कि "किसानों के मन में भय बना हुआ है कि 31 अक्टूबर के बाद खरीद प्रक्रिया बंद हो जाएगी. जिसकी वजह से मंडी के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं. मंडी में गेट नंबर एक से कपास की फसल की आवक हो रही है. गेट नंबर 2 से बाजरे की ही आवक हो रही है, ताकि खरीद प्रक्रिया निरंतर चलती रहे. मंडी में किसानों के रुकने की तमाम व्यवस्था की गई है".

ये भी पढ़ें: सिरसा में डीएपी के लिए मारामारी, वितरण केंद्रों पर भारी भीड़, संचालक ने शटर गिराकर रोका वितरण

ये भी पढ़ें: भिवानी में खाद की कालाबाजारी! सीएम फ्लाइंग टीम ने की छापेमारी, डीएपी और यूरिया के सैकड़ों कटे गायब, महंगे दामों में बेची जा रही थी सब्सिडी वाली खाद

TAGGED:

MILLET CROP HARVESTING
FARMER DISAPPOINTED
दादरी नई अनाज मंडी
बाजरा बिक्री
CHARKHI DADRI NEW GRAIN MARKET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

अमेरिका से डिपोर्ट हुए करनाल के रजत की कहानी, 60 लाख रुपए खर्च किए, पनामा का जंगल क्रॉस कर पहुंचे थे USA

Explainer : हरियाणा का "जामताड़ा" बना नूंह, साइबर ठगों की "जन्नत", पुलिस के लिए सिरदर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.