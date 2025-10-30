ETV Bharat / state

"साहब इस जन्म तो लाइन मिटे कोनी, फेर जन्म लेना पड़ेगा जिद लाइनों ते पीछा छुटेगा", किसान का छलका दर्द

चरखी दादरी: हरियाणा के किसान इन दिनों काफी परेशान नजर आ रहे हैं. कहीं पर डीएपी खाद को लेकर मारामारी है तो कहीं पर अनाज मंडी में किसान निराश हैं. दादरी नई अनाज मंडी में दिन-प्रतिदिन बाजरा बेचने वाले किसानों की भीड़ बढ़ती जा रही है. मंडी में बाजरा बेचने के लिए दूर-दराज के किसान अपने वाहनों के साथ पहुंचे. रातभर किसान अपनी फसल बिक्री का इंतजार करते रहे. किसानों के वाहनों की कतार करीब एक किलोमीटर दूर तक पहुंच गई. फसल लेकर पहुंचे किसानों ने अपना दर्द बयां किया और कहा कि "साहब, इस जन्म में तो लाइन मिटे कोनी, फेर जन्म लेना पड़ेगा जिद लाइनों ते पीछा छुटेगा".

अब किसानों की टूटने लगी हिम्मत: किसान की बेबसी का अंदाजा लगाया जा सकता है, कि किस कदर अन्नदाता को मेहनत की कमाई के लिए ठोकरें खानी पड़ रही है. किसानों की समस्याएं बहुत ज्यादा हैं और समाधान दूर-दूर तक नहीं है. इसलिए अब सिस्टम के आगे किसानों की हिम्मत टूटने लगी है. बता दें कि दादरी की अनाज मंडी में पिछले चार दिनों से लगातार बाजरे की आवक बढ़ रही है.

बाजरे का रेट: वहीं, साथ लगते जिलों में बाजरे का भाव कम होने के कारण मंडी के बाहर ट्रैक्टर ट्रालियों व अन्य वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है. महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर व भिवानी जिले के किसान भी बाजरा बेचने के लिए दादरी मंडी पहुंच रहे हैं. किसानों को सरकार द्वारा 575 रुपये प्रति क्विंटल भावांतर की भरपाई की जा रही है. आढ़तियों द्वारा 2000-2100 रेट से बाजरे की खरीद की जा रही है.