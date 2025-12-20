ETV Bharat / state

चरखी दादरी में चोर गिरोह का भंडाफोड़, वारदात के लिए किराये की गाड़ी हायर करते थे बदमाश, MP के रहने वाले 8 आरोपी गिरफ्तार

चरखी दादरी: हरियाणा में चरखी दादरी की पुलिस SIT टीम ने अंतरराज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है. गिरोह के सदस्य दुकानों से सोना-चांदी समेत लाखों रुपये पर हाथ साफ करने की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं. एमपी निवासी चोरों ने दिल्ली में अपना ठिकाना बनाया हुआ था. दिल्ली से ये चोर हरियाणा में रेकी कर अलग-अलग इलाकों में वारदात को अंजाम देते थे. आरोपी गाड़ी हायर कर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे. मामले में पुलिस ने 8 बदमाशों को काबू किया है. आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा. चोरी की कई वारदात सीसीटीवी में कैद हुई हैं. पूछताछ के दौरान हरियाणा के कई जिलों व साथ लगते दूसरे राज्यों में चोरी की वारदातों का खुलासा हो सकता है.

चोर गिरोह के 8 आरोपी गिरफ्तार: बाढड़ा डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि "पिछले दिनों बाढड़ा व झोझू की कई दुकानों में चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम दिया गया था. चोरों ने दुकानों से सोने-चांदी के गहनों समेत लाखों रुपये की नकदी पर हाथ साफ किया था. पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई. इस मामले में एसपी अर्श वर्मा के निर्देश पर SIT का गठन किया गया. पुलिस ने कलियाणा गांव की पहाड़ी घाटी से चोर गिरोह के 8 सदस्यों को काबू किया है".