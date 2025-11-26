ETV Bharat / state

राहुल गांधी को एक करोड़ का लीगल नोटिस, बीजेपी नेता बोले- 'वोट चोरी का दावा गलत, जवाब ना देने पर कोर्ट के दर्शन करने होंगे'

बीजेपी नेता का राहुल गांधी को लीगल नोटिस: चरखी दादरी नगर परिषद के वाइस चेयरमैन और बीजेपी नेता संदीप फोगाट ने कहा कि 'जिस मकान का राहुल गांधी वोट चारी के लिए जिक्र किया, वो नरेंद्र का पुश्तैनी मकान है. कई पीढ़ियों से वो यहां के स्थाई निवासी हैं. वो हमेशा से वोट डालते आए हैं. हो ही नहीं सकता की उनकी जगह किसी ने फर्जी वोट डाला हो, ऐसे में वोट चोरी के आरोपों से उनको ठेस पहुंची है. इसलिए राहुल गांधी को सार्वजनिक रूप से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए'.

चरखी दादरी: मंगलवार को चरखी दादरी नगर परिषद के वाइस चेयरमैन और बीजेपी नेता संदीप फोगाट ने नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी वोट चोरी के मामले में एक करोड़ रुपये का लीगल नोटिस भेजा है. उन्होंने कहा कि 'अगर राहुल गांधी ने नोटिस का जवाब नहीं दिया, तो चरखी दादरी की कोर्ट के उनको दर्शन कराए जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने वोट चारी का जो दावा किया वो पूरी तरह से झूठ है. इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए'.

'वोट चोरी के दावे गलत': 'कुछ दिन पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा में वोट चोरी का आरोप लगाया था. इस दौरान उन्होंने मेरे वार्ड का जिक्र किया था. उन्होंने मेरे वार्ड के बाशिंदे को वोट चोर बोला था. राहुल गांधी के हिसाब से ये लोग वोट डालते हैं और गायब हो जाते हैं. जबकि ऐसा नहीं है. वो मेरे वार्ड के बाशिंदे हैं और उनका यहां पुश्तैनी मकान है. प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने अपना वोट कार्ड चेक किया. उसके अंदर मेरे मकान का नंबर जीरो है. राहुल गांधी ने नरेंद्र का नाम लिया था. वो सरासर गलत है. ऐसा कुछ नहीं है. राहुल गांधी ने झूठे दस्तावेज पेश किए और लोगों के अंदर भ्रम फैलाया. ऐसी स्थिति में नरेंद्र के हितों की रक्षा करना मेरा दायित्व बनता है. इसलिए मैंने राहुल गांधी को लीगल नोटिस भेजा है. जिसमें लिखा गया है कि जो उन्होंने दावा किया वो गलत है. इसलिए उनको माफी मांगनी चाहिए '

सार्वजनिक माफी मांगने की अपील: वाइस चेयरमैन संदीप फोगाट ने अपने वकील प्रशांत बहलावत के साथ बताया कि "राहुल गांधी को वोट चोरी मामले में एक करोड़ का नोटिस भेजा है और एक सप्ताह का समय दिया गया है. राहुल गांधी ने दादरी में वोट चोरी के आरोप लगाकर जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है. राहुल गांधी का ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है. झूठ ना बोले कांग्रेसी और कांग्रेस के समय ही बनी थी. राहुल गांधी सार्वजनिक माफी मांगे वरना एक सप्ताह बाद कोर्ट में केस डालेंगे.'

