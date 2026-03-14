हंगामे के बीच पास हुआ नगर परिषद का 59.94 करोड़ का बजट, पार्षदों में तीखी नोकझोंक
चरखी दादरी नगर परिषद की बजट बैठक हंगामेदार रही. बैठक के दौरान पार्षदों में काफी नोकझोंक हुई.
Published : March 14, 2026 at 11:36 AM IST
चरखी दादरी: चरखी दादरी में नगर परिषद की बजट बैठक शुक्रवार को हंगामेदार माहौल में आयोजित हुई. बैठक की शुरुआत से लेकर अंत तक पार्षदों के बीच तीखी बहस और आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहा. इसके बावजूद नगर परिषद का 59 करोड़ 94 लाख 80 हजार रुपये का बजट पहली ही बैठक में सर्वसम्मति से पास कर दिया गया. बैठक में नगर परिषद चेयरमैन, कार्यकारी अधिकारी सहित 24 पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि मौजूद रहे.
नामकरण के मुद्दे पर भिड़े पार्षद: बैठक के दौरान वार्ड नंबर आठ से पार्षद नवीन प्रजापति ने सड़कों के नामकरण को लेकर गंभीर आरोप लगा दिए. उन्होंने कहा कि, "रुपये लेकर नामकरण किया गया है." इस बयान पर पार्षद कुलदीप सैनी भड़क गए और उन्होंने मर्यादित भाषा के प्रयोग की नसीहत दी. इसके बाद दोनों पार्षदों के बीच तीखी तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई और माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया.
सफाई, स्ट्रीट लाइट और द्वार निर्माण पर भी बहस: बैठक के दौरान केवल नामकरण का मुद्दा ही नहीं, बल्कि शहर से जुड़े कई अन्य विषयों पर भी जमकर बहस हुई. सड़कों के नाम बदलने, सफाई कर्मचारियों को हटाने, शहर में नए प्रवेश द्वार बनाने और स्ट्रीट लाइटों के वितरण जैसे मुद्दों को लेकर पार्षदों ने अपनी-अपनी राय रखी. कई बार बहस इतनी तेज हो गई कि बैठक में शोर-शराबे की स्थिति बन गई.
चेयरमैन ने कहा- "सभी प्रस्ताव हुए मंजूर": नगर परिषद चेयरमैन बक्शीराम सैनी ने कहा कि, "बैठक में करीब 50 प्रस्ताव रखे गए थे और चर्चा के बाद सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर दिए गए हैं. नगर परिषद शहर के विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाएगी. हंगामे के बावजूद परिषद ने बजट पारित कर शहर के विकास के लिए अहम निर्णय लिए हैं."
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