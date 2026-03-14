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हंगामे के बीच पास हुआ नगर परिषद का 59.94 करोड़ का बजट, पार्षदों में तीखी नोकझोंक

चरखी दादरी नगर परिषद ( Etv Bharat )

चरखी दादरी: चरखी दादरी में नगर परिषद की बजट बैठक शुक्रवार को हंगामेदार माहौल में आयोजित हुई. बैठक की शुरुआत से लेकर अंत तक पार्षदों के बीच तीखी बहस और आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहा. इसके बावजूद नगर परिषद का 59 करोड़ 94 लाख 80 हजार रुपये का बजट पहली ही बैठक में सर्वसम्मति से पास कर दिया गया. बैठक में नगर परिषद चेयरमैन, कार्यकारी अधिकारी सहित 24 पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि मौजूद रहे. नामकरण के मुद्दे पर भिड़े पार्षद: बैठक के दौरान वार्ड नंबर आठ से पार्षद नवीन प्रजापति ने सड़कों के नामकरण को लेकर गंभीर आरोप लगा दिए. उन्होंने कहा कि, "रुपये लेकर नामकरण किया गया है." इस बयान पर पार्षद कुलदीप सैनी भड़क गए और उन्होंने मर्यादित भाषा के प्रयोग की नसीहत दी. इसके बाद दोनों पार्षदों के बीच तीखी तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई और माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया. चरखी दादरी नगर परिषद की बजट बैठक हंगामेदार (Etv Bharat)