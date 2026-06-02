ETV Bharat / state

'चरखी दादरी मेडिकल कॉलेज का नाम राव तुलाराम के नाम पर रखा जाएगा'- स्वास्थ्य मंत्री आरती राव

'राव तुलाराम महान स्वतंत्रता सेनानी थे': स्वास्थ मंत्री आरती राव ने जानकारी देते हुए कहा कि "चरखी दादरी मेडिकल कॉलेज का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम के नाम पर रखा जाएगा. इसके लिए मैं सीएम का धन्यवाद करती हूं. इस संबंध में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने सीएम नायब सैनी से अपील की थी. जिसके बाद सीएम ने चरखी दादरी मेडिकल कॉलेज का नाम राव तुलाराम के नाम पर रखने को स्वीकृति दे दी है."

चंडीगढ़: स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के संबंध में मीडिया से बात की. इस दौरान उन्होंने चरखी दादरी मेडिकल कॉलेज के नाम को लेकर जहां बड़ी घोषणा की, वहीं स्वास्थ्य विभाग की सीएम नायब सैनी ने बीते दिनों जो घोषणाएं की थी उसकी भी जानकारी मीडिया को दी.

महिलाओं के लिए महिला क्लीनिक खुलेंगे: इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति सरकार को प्राथमिकता को दोहराते हुए कहा कि "सरकार महिलाओं के लिए महिला क्लीनिक खुलेंगे, इसके साथ ही जिला अस्पतालों में अमृत फार्मेसी खुलेगी, लोगों को सस्ती दवाएं मिलेंगी. दिल के मरीजों के लिए टेली ईसीजी की सुविधा शुरू की जाएगी."

मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस की मुफ्त सेवा: उन्होंने कहा कि "राज्य में 766 नए हैल्थ सेंटर खोले जाएंगे. पिछले ढ़ेड साल के कार्यकाल में हमने दो मेडिकल कॉलेज खोले हैं. हमने मेडिकल की सीटें बढ़ाई हैं. जींद का मेडिकल कॉलेज जल्द पूरा होगा. यमुनानगर और सिरसा में भी मेडिकल कालेज बन रहा है. प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस सेवा मुफ्त उपलब्ध हो रही है."

'जल्द 450 डॉक्टरों की होगी भर्ती': स्वस्थ मंत्री ने कहा कि "जल्द ही 450 डॉक्टर भर्ती किए जाएंगे. जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन सेवा दी जा रही है. हर अस्पताल में बेहतरीन एक्स-रे मशीन लगाई गई है." कुरुक्षेत्र में डॉक्टर द्वारा यौन शोषण के मामले पर उन्होंने कहा कि "हम ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई करेंगे." विधायक ओपी यादव के राव सरनेम को लेकर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि "राव नाम की परम्परा एक है, लेकिन आज बहुत लोग राव नाम का इस्तेमाल करने लगे हैं."