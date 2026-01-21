ETV Bharat / state

किसानों के लिए एग्रीस्टैक फार्मर आईडी बनवाना जरूरी, ये है अंतिम तारीख, फौरन करें अप्लाई

चरखी दादरी: एग्रीस्टैक प्लेटफार्म पर किसान को फार्मर आईडी बनवाना जरूरी है, ताकि किसानों को सरकारी सेवाओं का लाभ मिल सके. फार्मर आईडी बनाने के लिए प्रत्येक गांव में अधिकारी मिशन मोड में कार्य कर रहे हैं. फार्मर आईडी बनाने की अंतिम तिथि 15 फरवरी निर्धारित की गई है.

सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए फार्मर आईडी जरूरीः कृषि विभाग के एसडीओ डॉ. कृष्ण कुमार ने बताया कि "एग्रीस्टैक फार्मर आईडी का उद्देश्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और सेवाओं तक किसानों की पहुंच को आसान बनाते हुए किसान केंद्रित लाभ प्रदान करना है. बैंक ऋण, पीएम किसान सम्मान निधि, क्षतिपूर्ति, खाद और बीज के अलावा कृषि अनुदान आधारित योजनाओं का लाभ आदि एग्री स्टैक फार्मर आईडी के माध्यम से दिया जाएगा. कृषि संबंधित योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को फार्मर आईडी बनवाना बेहद जरूरी है."