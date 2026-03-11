ETV Bharat / state

चरखी दादरी में पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर भागा पति, पांच घंटे बाद की खुदकुशी, जांच में जुटी पुलिस

चरखी दादरी में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या के बाद खुदकुशी कर ली.

Dadri Husband suicide after murder
पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर भागा पति (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 11, 2026 at 5:12 PM IST

चरखी दादरी: जिले के गांव रावलधी में बुधवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां घरेलू कलह से परेशान एक व्यक्ति ने पहले अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी. करीब पांच घंटे बाद उसने खुदकुशी कर ली. इस घटना से गांव और आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर दादरी के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया और बाद में परिजनों को सौंप दिया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है.

देर रात कुल्हाड़ी से किया पत्नी पर हमला: डीएसपी हेडक्वार्टर धीरज कुमार ने बताया कि, "गांव रावलधी निवासी शक्ति ने देर रात अपनी पत्नी गंगा देवी की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी घर से निकल गया. सुबह जब परिवार के लोगों को इस घटना की जानकारी मिली तो घर में कोहराम मच गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

चरखी दादरी में पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या (ETV Bharat)

सुसाइड नोट में झगड़ों को बताया वजह: पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसे आरोपी ने वारदात के बाद घर में छोड़ दिया था. नोट में उसने पत्नी के साथ लगातार होने वाले झगड़ों को अपनी परेशानी का कारण बताया. उसने लिखा कि रोज-रोज के विवादों से उसका जीवन मुश्किल हो गया था और मानसिक तनाव के कारण वह यह कदम उठा रहा है.

लंबे समय से चल रहा था विवाद: प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी शक्ति नशे का आदी था और कई वर्षों से पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था. करीब दस वर्ष पहले वह उत्तर प्रदेश से गंगा देवी को शादी कर अपने साथ गांव रावलधी लेकर आया था. दंपति की एक छह वर्षीय बेटी भी है. इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है.

मासूम बेटी ने खोला राज: घटना की सुबह बच्ची ने अपने चाचा प्रदीप को पूरी बात बताई. बच्ची की बात सुनकर परिजन हैरान रह गए. इसके बाद प्रदीप ने तुरंत डायल 112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी.

सीसीटीवी डीवीआर कब्जे में ले जांच शुरू: पुलिस ने कैमरों की डीवीआर अपने कब्जे में ले ली है. वहीं, आरोपी ने बाद में खुदकुशी कर ली. मामले की सूचना मिलते ही डीएसपी धीरज कुमार मौके पर पहुंचे. डीएसपी धीरज कुमार ने बताया कि, "एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और शव के पास पड़ी कुल्हाड़ी को भी कब्जे में ले लिया. दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है.फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है."

