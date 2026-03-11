ETV Bharat / state

चरखी दादरी में पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर भागा पति, पांच घंटे बाद की खुदकुशी, जांच में जुटी पुलिस

चरखी दादरी: जिले के गांव रावलधी में बुधवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां घरेलू कलह से परेशान एक व्यक्ति ने पहले अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी. करीब पांच घंटे बाद उसने खुदकुशी कर ली. इस घटना से गांव और आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर दादरी के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया और बाद में परिजनों को सौंप दिया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है. देर रात कुल्हाड़ी से किया पत्नी पर हमला: डीएसपी हेडक्वार्टर धीरज कुमार ने बताया कि, "गांव रावलधी निवासी शक्ति ने देर रात अपनी पत्नी गंगा देवी की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी घर से निकल गया. सुबह जब परिवार के लोगों को इस घटना की जानकारी मिली तो घर में कोहराम मच गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. चरखी दादरी में पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या (ETV Bharat) सुसाइड नोट में झगड़ों को बताया वजह: पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसे आरोपी ने वारदात के बाद घर में छोड़ दिया था. नोट में उसने पत्नी के साथ लगातार होने वाले झगड़ों को अपनी परेशानी का कारण बताया. उसने लिखा कि रोज-रोज के विवादों से उसका जीवन मुश्किल हो गया था और मानसिक तनाव के कारण वह यह कदम उठा रहा है.