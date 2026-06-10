संकट में दादरी की खेती, खारा पानी, सूखते बोर और घटती फसलें... खतरे में किसानों का अस्तित्व
चरखी दादरी में भूजल तेजी से गिर रहा है. महंगे ट्यूबवेल, खारा पानी और घटती फसलों ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है.
Published : June 10, 2026 at 1:31 PM IST
चरखी दादरी: हरियाणा का चरखी दादरी जिला इस समय गंभीर भूजल संकट से जूझ रहा है. हर साल 10 से 15 फीट तक गिर रहे भूजल स्तर ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. आलम यह है कि विशेषज्ञ आने वाले सालों में इस इलाके के मरुस्थलीकरण की आशंका जता रहे हैं. एक समय 100 फीट की गहराई पर मिलने वाला पानी अब 350 से 400 फीट नीचे पहुंच चुका है, जिससे खेती की लागत लगातार बढ़ रही है.
महंगे होते ट्यूबवेल से बढ़ रही किसानों की चिंता: इस बारे में बाढड़ा तहसील के उमरवास गांव के किसान राधेश्याम ने कहा कि, "पहले एक ट्यूबवेल लगाने में करीब एक लाख रुपये खर्च होता था, लेकिन अब यही लागत 10 लाख रुपये तक पहुंच गई है. छोटे और मध्यम किसानों के लिए इतनी बड़ी राशि जुटाना आसान नहीं है. कई किसान कर्ज लेकर बोरिंग करवाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद पानी का स्रोत सूख जाने से उनकी आर्थिक स्थिति और कमजोर हो जाती है."
"दो दशक में दोगुनी से अधिक बढ़ी गहराई": वहीं, बाढड़ा गांव के किसान ब्रह्मपाल सिंह ने कहा कि, " साल 2003 में उनके खेत में 180 फीट की गहराई पर पर्याप्त पानी मिल जाता था. आज उसी बोर में 320 फीट से अधिक गहराई तक पाइप डालने पड़ रहे हैं. पहले 180 फीट पर अच्छा पानी मिल जाता था, लेकिन अब 320 फीट से भी नीचे जाना पड़ रहा है. पानी लगातार पाताल में समाता जा रहा है."
फसल चक्र बदला, मुनाफा घटा: भूजल संकट और नहरी पानी की कमी का असर फसल उत्पादन पर भी साफ दिखाई दे रहा है. कारी गांव के किसान ओमप्रकाश बताते हैं कि, "पहले क्षेत्र में चना, गेहूं और सरसों सहित कई फसलें उगाई जाती थीं, लेकिन अब चने की खेती लगभग समाप्त हो चुकी है. पानी की कमी ने खेती का पूरा स्वरूप बदल दिया है. अब गेहूं और सरसों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जिससे लागत बढ़ी और मुनाफा घटा है."
खारे पानी ने बढ़ाई खेती और स्वास्थ्य की चिंता: वहीं, भूजल संकट पर भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हरपाल सिंह भांडवा का कहना है कि, "क्षेत्र का पानी लगातार खारा और फ्लोराइड युक्त होता जा रहा है. इसका असर न केवल खेती बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है. खारे पानी से मिट्टी की उर्वरता प्रभावित हो रही है. ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर, जोड़ों के दर्द और पेट संबंधी बीमारियों के मामले भी बढ़ रहे हैं. सरकार को नहरी व्यवस्था और जल संरक्षण पर तुरंत काम करना चाहिए."
विशेषज्ञों ने सुझाए जल संरक्षण के उपाय: इस भूजल संकट पर कृषि एवं भूजल विशेषज्ञ चंद्रभान श्योराण ने कहा कि, "भूजल दोहन, वनों की कटाई और नहरी जल प्रबंधन की कमजोर व्यवस्था इस संकट के प्रमुख कारण हैं. यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और गंभीर हो सकती है. खेत का पानी खेत में रोकना ही सबसे बड़ा समाधान है. मेड़बंदी, रीचार्ज बोर, सोखता गड्ढे और तालाबों के पुनर्जीवन पर विशेष ध्यान देना होगा."
आधुनिक सिंचाई तकनीक ही भविष्य का रास्ता: विशेषज्ञों का कहना है कि पारंपरिक सिंचाई पद्धतियों के बजाय ड्रिप और फव्वारा सिंचाई को अपनाना समय की मांग है. साथ ही वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण की योजनाओं को गांव स्तर पर लागू करना होगा. यदि जल संरक्षण को जनआंदोलन का रूप नहीं दिया गया तो दादरी की खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों पर गहरा संकट खड़ा हो सकता है.
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