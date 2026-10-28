दादरी अनाज मंडी में बाजरा खरीद का बड़ा खेल! रिकॉर्ड में 1.85 लाख क्विंटल, मौके से 68 हजार क्विंटल गायब, सचिव समेत 5 कर्मचारी सस्पेंड
दादरी अनाज मंडी में बाजरा खरीद के स्टॉक में 68,405 क्विंटल की कमी मिली. जांच के बाद पांच अधिकारी-कर्मचारी निलंबित हुए.
Published : October 28, 2026 at 1:40 PM IST
चरखी दादरी: दादरी की नई अनाज मंडी में बाजरा खरीद के दौरान स्टॉक में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. रिकॉर्ड और मौके पर उपलब्ध बाजरे के भौतिक सत्यापन में 68,405 क्विंटल की शॉर्टेज मिली है. मामले में मार्केट कमेटी के सचिव समेत पांच अधिकारी-कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है.
शिकायतों के बाद कराई गई जांच: दरअसल, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के मंडी दौरे के दौरान किसानों और आढ़तियों ने गेट पास कटने सहित खरीद प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायतें की थीं. इसके बाद उपायुक्त मनदीप कौर ने तीन सदस्यीय संयुक्त जांच कमेटी गठित कर बाजरे के स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवाया. जांच में रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक के बीच भारी अंतर सामने आया.
रिकॉर्ड में 1.85 लाख क्विंटल, मौके पर मिला 1.17 लाख: मंडी रिकॉर्ड के अनुसार कुल 4,18,290 क्विंटल बाजरे की आवक दर्ज की गई थी. इसमें से 2,32,375 क्विंटल बाजरा गोदामों में भेजा जाना दर्ज है. इस हिसाब से मंडी में 1,85,915 क्विंटल बाजरा शेष होना चाहिए था. हालांकि, भौतिक सत्यापन में मौके पर केवल 1,17,510 क्विंटल बाजरा मिला. इस तरह कुल 68,405 क्विंटल की कमी सामने आई.
सचिव समेत पांच अधिकारी-कर्मचारी सस्पेंड: वहीं, गड़बड़ी सामने आने के बाद हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक आईएएस धर्मेंद्र सिंह ने पांच अधिकारी-कर्मचारियों को निलंबित कर दिया. इनमें मार्केट कमेटी के पूर्व सचिव-सह-कार्यकारी अधिकारी विद्या सागर, लेखाकार तेजवीर सिंह, मंडी सुपरवाइजर राकेश कुमार, मंडी सुपरवाइजर चतुर्भुज और ऑक्शन रिकॉर्डर सतीश कुमार शामिल हैं. निलंबन अवधि में सभी का मुख्यालय पंचकूला स्थित बोर्ड के सीएमईओ कार्यालय में निर्धारित किया गया है.
फर्म और खरीद एजेंसियों का होगा स्टॉक मिलान: इस बारे में मार्केट कमेटी सचिव विजय कुमार ने कहा कि, "कृषि मंत्री के दौरे के दौरान मिली शिकायतों के बाद उपायुक्त के आदेश पर संयुक्त टीम ने मंडी में बाजरे का भौतिक सत्यापन किया था. इसमें करीब 68 हजार क्विंटल की शॉर्टेज सामने आई. ड्यूटी में लापरवाही के आधार पर पांच कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है. अब जांच रिपोर्ट के आधार पर फर्मवार और खरीद एजेंसीवार बाजरे के स्टॉक का विस्तृत मिलान किया जा रहा है. जिस फर्म या एजेंसी के स्तर पर जितनी शॉर्टेज सामने आएगी, उसके आधार पर आगामी कानूनी एवं प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी."
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