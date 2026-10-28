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दादरी अनाज मंडी में बाजरा खरीद का बड़ा खेल! रिकॉर्ड में 1.85 लाख क्विंटल, मौके से 68 हजार क्विंटल गायब, सचिव समेत 5 कर्मचारी सस्पेंड

दादरी अनाज मंडी में बाजरा खरीद का बड़ा खेल ( ETV Bharat )

चरखी दादरी: दादरी की नई अनाज मंडी में बाजरा खरीद के दौरान स्टॉक में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. रिकॉर्ड और मौके पर उपलब्ध बाजरे के भौतिक सत्यापन में 68,405 क्विंटल की शॉर्टेज मिली है. मामले में मार्केट कमेटी के सचिव समेत पांच अधिकारी-कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है.

शिकायतों के बाद कराई गई जांच: दरअसल, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के मंडी दौरे के दौरान किसानों और आढ़तियों ने गेट पास कटने सहित खरीद प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायतें की थीं. इसके बाद उपायुक्त मनदीप कौर ने तीन सदस्यीय संयुक्त जांच कमेटी गठित कर बाजरे के स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवाया. जांच में रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक के बीच भारी अंतर सामने आया.