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चरखी दादरी के बीकानेर वाली गली में लगी भीषण आग, बैग हाउस से उठीं लपटों ने मचाई तबाही, धूं-धूंकर जलीं दुकानें

चरखी दादरी की बीकानेर वाली गली में भीषण आग से कई दुकानें जलकर खास हो गई.दमकल की पांच गाड़ियों ने आग पर काबू पाया.

Bikaner Wali Gali Fire
चरखी दादरी के बीकानेर वाली गली में लगी भीषण आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 12, 2026 at 11:32 AM IST

2 Min Read
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चरखी दादरी: चरखी दादरी शहर की बीकानेर वाली गली में गुरुवार देर रात अचानक लगी भीषण आग ने पूरे बाजार क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया. आग सबसे पहले एक बैग हाउस में भड़की और कुछ ही मिनटों में विकराल रूप धारण कर लिया. आग की ऊंची लपटें देखकर स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई और बाजार में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

तेज आंधी से तेजी से फैली आग: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज हवाओं और आंधी के कारण आग तेजी से आसपास की दुकानों तक पहुंच गई. देखते ही देखते कई दुकानें इसकी चपेट में आ गईं और उनमें रखा सामान जलने लगा. आग फैलने की सूचना मिलते ही दुकानदार मौके पर पहुंच गए और सामान बचाने के प्रयास शुरू कर दिए.

बैग हाउस से उठीं लपटों ने मचाई तबाही, धूं-धूंकर जलीं दुकानें (ETV Bharat)

20 दुकानें खाली कराकर टाला बड़ा खतरा: स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की. आसपास की करीब 20 दुकानों को खाली कराया गया ताकि किसी तरह की जनहानि न हो. स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने भी प्रशासन का सहयोग करते हुए रातभर राहत कार्यों में भाग लिया और सामान को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया.

पांच दमकल गाड़ियों ने पाया काबू: सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं, लेकिन तेज हवाओं के चलते आग बुझाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. हालात को नियंत्रित करने के लिए भिवानी और बाढ़ड़ा से अतिरिक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गईं. कुल पांच दमकल गाड़ियों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

जांच में जुटा प्रशासन: अग्निकांड में बैग हाउस का अधिकांश सामान जलकर राख हो गया, जबकि आसपास की कई दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार लाखों रुपये के नुकसान की आशंका है. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है.

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