चरखी दादरी में सरकारी दफ्तर बना अखाड़ा, महिला कृषि अधिकारी को जमीन पर पटककर जड़े ताबड़तोड़ थप्पड़
Charkhi Dadri office Clash : हरियाणा के चरखी दादरी में सरकारी दफ्तर अखाड़ा बन गया और महिला कृषि अधिकारी से मारपीट हुई.
Published : November 23, 2026 at 8:04 AM IST
चरखी दादरी : हरियाणा के चरखी दादरी में सरकारी कार्यालय के भीतर एक महिला अधिकारी से सरेआम मारपीट और गुंडागर्दी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. उपमंडल कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के कार्यालय में घुसकर दो महिलाओं ने कार्यरत महिला कृषि विकास अधिकारी (एडीओ) के साथ न केवल गाली-गलौज और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया, बल्कि उन्हें जमीन पर पटककर बेरहमी से थप्पड़ भी जड़े. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
महिला कृषि अधिकारी पर हमला : सिटी थाना पुलिस में दर्ज शिकायत में महेंद्रगढ़ जिले के सतनाली निवासी पीड़ित महिला कृषि विकास अधिकारी मोनिका ने बताया कि 16 नवंबर को दोपहर करीब 3:30 बजे वह अपने कार्यालय में सरकारी काम कर रही थीं. इसी दौरान झोझू कलां निवासी ममता और एक महिला अधिवक्ता संजू लांबा कार्यालय में पहुंचीं. आरोप है कि दोनों ने ऑफिस में आते ही गाली-गलौज शुरू कर दी और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया. जब अधिकारी ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने उन पर हमला बोल दिया.
फर्श पर गिराकर जड़े थप्पड़ : वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपी महिला ने अधिकारी को फर्श पर गिराकर उनके ऊपर बैठकर महज कुछ ही सेकंड में ताबड़तोड़ थप्पड़ जड़ दिए. हैरानी की बात यह है कि वीडियो में दफ्तर के अन्य कर्मचारी आसपास खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी ने भी बीच-बचाव करने की कोशिश नहीं की. पीड़िता ने शिकायत में यह भी संदेह जताया है कि कार्यालय के ही कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत है, जिन्होंने आरोपियों तक अंदरूनी जानकारी पहुंचाई. मारपीट में घायल अधिकारी का सिविल अस्पताल में मेडिकल करवाया गया है.
दो नामजद महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज : डीएसपी हेडक्वार्टर धीरज कुमार ने बताया कि एक महिला सरकारी अधिकारी ने कार्यालय में दो महिलाओं द्वारा मारपीट किए जाने की शिकायत दी है जिसके आधार पर दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ BNS की संबंधित धाराओं और SC/ST एक्ट के तहत अभियोग दर्ज कर लिया गया है. पीड़ित अधिकारी का मेडिकल करवा दिया गया है और मौके पर मौजूद रहे कर्मचारियों व चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. वायरल वीडियो की भी जांच की जा रही है. फिलहाल मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन तफ्तीश में साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही आरोपियों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी.
ये भी पढ़ें : पानी नहीं देने पर थप्पड़ की बरसात, फरीदाबाद में डोमिनोज पिज्जा स्टोर के मैनेजर की पिटाई