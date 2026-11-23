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चरखी दादरी में सरकारी दफ्तर बना अखाड़ा, महिला कृषि अधिकारी को जमीन पर पटककर जड़े ताबड़तोड़ थप्पड़

चरखी दादरी में सरकारी दफ्तर बना अखाड़ा ( ETV Bharat )

चरखी दादरी : हरियाणा के चरखी दादरी में सरकारी कार्यालय के भीतर एक महिला अधिकारी से सरेआम मारपीट और गुंडागर्दी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. उपमंडल कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के कार्यालय में घुसकर दो महिलाओं ने कार्यरत महिला कृषि विकास अधिकारी (एडीओ) के साथ न केवल गाली-गलौज और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया, बल्कि उन्हें जमीन पर पटककर बेरहमी से थप्पड़ भी जड़े. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.