दादरी में किसानों से 15 करोड़ की ठगी, सैकड़ों अन्नदाताओं की जमा पूंजी लेकर व्यापारी फरार, पीड़ितों ने लगाई न्याय की गुहार
दादरी में व्यापारी ने 100 से अधिक किसानों से 15 करोड़ ठग लिए और फरार हो गया. पीड़ितों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई.
Published : April 9, 2026 at 5:21 PM IST
चरखी दादरी: जिले के गांव नीमड़ी समेत आसपास के कई गांवों में उस समय सनसनी फैल गई, जब एक व्यापारी किसानों के करीब 15 करोड़ रुपये लेकर रातों-रात फरार हो गया. इस मामले में लगभग 100 से अधिक किसान प्रभावित हुए हैं, जिनकी फसल बिक्री की रकम व्यापारी के पास जमा थी. अचानक हुए इस घटनाक्रम से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और किसान अपने भविष्य को लेकर गहरी चिंता में हैं.
पहले से रची थी साजिश: पीड़ित किसानों के अनुसार आरोपी व्यापारी ने फरार होने से पहले अपने पैतृक गांव बौंद कलां में अपनी संपत्ति भी बेच दी थी. इससे साफ संकेत मिलते हैं कि यह पूरी योजना पहले से ही तैयार की गई थी. किसानों का कहना है कि उन्होंने व्यापारी पर भरोसा करके अपनी जीवन भर की कमाई उसे सौंप दी थी, लेकिन अब वही भरोसा उनके लिए सबसे बड़ा संकट बन गया है.
किसान बेहाल: गांव नीमड़ी के पीड़ित किसान रणबीर सिंह ने कहा कि, "हमने अपनी पूरी कमाई उस व्यापारी को दी थी, अब बेटी की शादी कैसे करेंगे, समझ नहीं आ रहा." वहीं, पीड़ित किसान अशोक कुमार ने कहा कि, "बच्चों की स्कूल फीस और एडमिशन का समय है, लेकिन पैसे न होने से सब कुछ रुक गया है." वहीं, बलबीर सिंह ने कहा कि, "हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, अब सरकार से ही उम्मीद है कि हमारा पैसा वापस दिलाया जाए."
प्रशासन ने दिया कार्रवाई का आश्वासन: घटना के बाद पीड़ित किसान स्थानीय विधायक सुनील सांगवान से मिले और अपनी समस्या रखी. इसके बाद किसानों का प्रतिनिधिमंडल डीएसपी रमेश कुमार से भी मिला, जहां उन्होंने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पैसे की रिकवरी की मांग की. पुलिस अधिकारियों ने मामले में ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन किसानों की चिंता तब तक कम नहीं होगी जब तक उनकी मेहनत की कमाई उन्हें वापस नहीं मिल जाती.
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