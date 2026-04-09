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दादरी में किसानों से 15 करोड़ की ठगी, सैकड़ों अन्नदाताओं की जमा पूंजी लेकर व्यापारी फरार, पीड़ितों ने लगाई न्याय की गुहार

दादरी में किसानों से 15 करोड़ की ठगी ( ETV Bharat )