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दादरी में हाईटेक रंगदारी का पर्दाफाश: विदेशी नंबर से मांगी रंगदारी, आरोपी निकला पूर्व कर्मचारी, 24 घंटे में धमकी देने वाला गिरफ्तार

कारोबारी को मिली थी जान से मारने की धमकी: मामले में डीएसपी हेडक्वार्टर धीरज कुमार ने बताया कि, "लाडावास गांव निवासी मनदीप पुरानी गाड़ियों की खरीद-फरोख्त और उन्हें किराये पर देने का कारोबार करते हैं. 5 जून की रात उनके पास एक कथित विदेशी नंबर से कॉल आई थी. फोन करने वाले ने खुद को दिल्ली का निवासी बताते हुए 5 लाख रुपये की रंगदारी मांगी और रकम न देने पर जानमाल के नुकसान की धमकी दी. इसके बाद पीड़ित ने 6 जून को बाढड़ा थाना में शिकायत दर्ज करवाई."

चरखी दादरी: चरखी दादरी पुलिस ने एक कारोबारी से 5 लाख रुपये की रंगदारी मांगने के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को घटना के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया. आरोपी ने मोबाइल ऐप की मदद से अपने स्थानीय नंबर को विदेशी नंबर की तरह प्रदर्शित कर पीड़ित और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है.

तकनीकी जांच में खुला वर्चुअल नंबर का राज: मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की. साइबर सेल और तकनीकी टीम की मदद से कॉल की पड़ताल की गई. जांच के दौरान पता चला कि कॉल किसी विदेशी नंबर से नहीं बल्कि एक मोबाइल ऐप के जरिए की गई थी, जो स्थानीय नंबर को विदेशी वीआईपी नंबर की तरह प्रदर्शित कर रहा था. इसी सुराग के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची.

पूर्व कर्मचारी ने रची थी पूरी साजिश: गिरफ्तार आरोपी की पहचान हंसावास खुर्द निवासी 26 वर्षीय विकास के रूप में हुई है. विकास पहले पीड़ित मनदीप के साथ काम कर चुका था और उनके कारोबार तथा आर्थिक स्थिति की पूरी जानकारी रखता था. गाड़ियों की खरीद-फरोख्त और किराये के काम से जुड़े होने के कारण वह कारोबारी की वित्तीय स्थिति से परिचित था. पुलिस के अनुसार, जल्द पैसा कमाने की लालच में उसने रंगदारी की योजना बनाई.

डीएसपी बोले-"तकनीकी जांच से आरोपी तक पहुंचे": डीएसपी धीरज कुमार ने आगे कहा कि, "पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तकनीकी जांच और साइबर सेल की सहायता ली. जांच के दौरान आरोपी की पहचान हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी ने मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर अपने नंबर को विदेशी नंबर की तरह दिखाया था. आरोपी को कोर्ट में पेश कर आगामी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है."

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