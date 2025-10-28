ETV Bharat / state

हरियाणा के कई जिलों में होगा ब्लैक आउट! चरखी दादरी में बिजली निगम कर्मचारियों ने दी चेतावनी, जानें क्या है वजह

चरखी दादरी में बिजल निगम कर्मचारियों ने आला अधिकारियों के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया. खबर में विस्तार से जानें पूरा मामला.

चरखी दादरी में बिजली निगम कर्मचारियों का धरना
चरखी दादरी में बिजली निगम कर्मचारियों का धरना (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 28, 2025 at 2:42 PM IST

Updated : October 28, 2025 at 2:59 PM IST

2 Min Read
चरखी दादरी: हरियाणा के चरखी दादरी में बिजली निगम के आला-अधिकारियों द्वारा निगम कर्मचारियों के तबादलों सहित विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारियों ने धरना देते हुए रोष प्रदर्शन किया. एक्सईएन कार्यालय के समक्ष धरने पर कर्मचारियों ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि जल्द उनकी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो दादरी सहित कई जिलों में ब्लैक आउट करेंगे. वहीं, कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कार्यालय खाली पड़े रहे और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

धरने की क्या है वजह?: बता दें कि बिजली निगम के अधिकारियों द्वारा जिले के अनेक तकनीकी व अन्य कर्मचारियों का तबादला कर दिया गया. जिसके चलते बिजली आपूर्ति लगातार बाधित हो रही है. वहीं, लगातार बिजली के कट लग रहे हैं. लोगों को बिल भरने सहित अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. निगम के कार्यकारी अधिकारियों कार्यालय के समक्ष कर्मचारी नेता विनय जेई व राजकुमार सांगवान की अगुवाई में धरना दिया.

चरखी दादरी में बिजली निगम कर्मचारियों ने दी चेतावनी (Etv Bharat)

आला अधिकारियों पर आरोप: धरना देते हुए रोष प्रदर्शन किया 7 कर्मचारियों ने निगम के आला अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए और मनमानी करने की बात कही. उन्होंने कहा कि "वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और लोगों को हो रहे परेशानियों के जिम्मेदार भी अधिकारी हैं". इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि "दो दिन के दौरान समाधान नहीं हुआ तो दादरी, भिवानी सहित कई जिलों में ब्लैक आउट कर हड़ताल की जाएगी. आर-पार की लड़ाई लड़ते हुए प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा."

