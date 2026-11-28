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चरखी दादरी में डबल मर्डर, बड़े भाई ने छोटे भाई-भाभी की लाठी-डंडों से पीटकर की हत्या, सड़क किनारे फेंके शव

चरखी दादरी में डबल मर्डर ( ETV Bharat )

चरखी दादरी : बाढड़ा उपमंडल के गांव काकड़ोली हट्ठी में जमीनी विवाद ने खूनी रूप ले लिया. शनिवार दोपहर करीब दो बजे एक व्यक्ति ने अपने छोटे भाई और भाभी की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी दोनों शवों को काकड़ोली हट्ठी से हड़ौदी रोड पर फेंककर आल्टो कार लेकर फरार हो गया. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. मृतकों की पहचान गांव काकड़ोली हट्ठी निवासी सुरेंद्र उर्फ सुंदर (50) पुत्र जगमाल और उनकी पत्नी भानवती देवी (48) के रूप में हुई है.

ज़मीन विवाद में हत्या : सुरेंद्र उर्फ सुंदर का अपने बड़े भाई शमशेर के साथ लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा था. शनिवार दोपहर करीब दो बजे खेतों में बने घर पर दोनों भाइयों के बीच इसी जमीन को लेकर कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी शमशेर ने लाठी-डंडों से सुरेंद्र और उनकी पत्नी भानवती देवी पर हमला कर दिया. गंभीर चोटें लगने के कारण दंपती की मौके पर ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि वारदात के बाद आरोपी ने दोनों के शवों को गांव काकड़ोली हट्ठी से हड़ौदी जाने वाले मार्ग पर डाल दिया और अपनी आल्टो कार लेकर मौके से फरार हो गया. मृतक सुरेंद्र उर्फ सुंदर और भानवती देवी के परिवार में एक शादीशुदा बेटी और 14 वर्षीय बेटा प्रिंस है.