कोहरे के बीच चरखी दादरी में दो ट्रक में टक्कर, एक चालक की मौके पर मौत, दूसरा घायल

चरखी दादरी: नेशनल हाईवे 152डी पर चरखी दादरी के झिंझर गांव के समीप कोहरा के कारण कई वाहन आपस में भिड़ गए. इस दौरान दो ट्रकों की जोरदार टक्कर में एक गाड़ी के ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई. जबकि दूसरी गाड़ी का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल ड्राइवर को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है. इस दौरान कई वाहनों के भिड़ने से जाम की स्थिति बन गई थी. बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहनों को हटवाया.

खड़े ट्रक में दूसरे ट्रक ने मारी टक्करः बता दें कि आज अल सुबह घना कोहरा के बीच चरखी दादरी में नेशनल हाईवे 152डी पर झिंझर गांव के समीप खड़े एक ट्रक में पीछे से दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी. हादसे के बाद पीछे से आ रहे कई वाहन भी आपस में भिड़ गए. इस हादसे में ट्रक चालक महेंद्रगढ़ निवासी पुरुषोतम पुत्र सुंदरलाल की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि दूसरी गाड़ी का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया.