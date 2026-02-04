ETV Bharat / state

विधायक बृजभूषण के बयानों से सियासी घमासान; पिता ने संभाला मोर्चा, भाजयुमो का पलटवार

चरखारी से बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत के बयानों ने यूपी बीजेपी में सरगर्मी ला दी है. अब विधायक के पिता भी मैदान में उतरे हैं.

विधायक बृजभूषण राजपूत के बयानों से मचा घमासान.
विधायक बृजभूषण राजपूत के बयानों से मचा घमासान. (Photo Credit: Brijbhushan Rajput X Handle)
Published : February 4, 2026 at 11:00 AM IST

हमीरपुर: चरखारी से भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भैया के बयानों ने राजनैतिक माहौल गरमा दिया. उन्होंने यहां तक कह दिया कि मंत्री क्या? वह मुख्यमंत्री का भी रास्ता रोक लेंगे. उनके इस बयान के बाद बीजेपी युवा मोर्चा ने भी पलटवार किया गया है. इतना ही नहीं विधायक के पिता गंगा चरण राजपूत ने Facebook पोस्ट के जरिए डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है.

पहले जानें पिता ने पोस्ट में क्या लिखा: विधायक के पिता गंगाचरण राजपूत ने Facebook पर पोस्ट शेयर किया और लिखा कि 'महादेव मेरे बेटे बृजभूषण राजपूत विधायक को सद्बुद्धि दें'. उन्होंने यह भी लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिना रुके लगातार काम कर रहे हैं.

पार्टी और सरकार के लिए सभी को समय देना चाहिए. एक दूसरे पोस्ट में गंगाचरण राजपूत ने कहा कि नमामि गंगे योजना और हर घर नल से जल जैसी योजनाओं को धरातल पर उतारने की जरूरत है. इसके लिए सबका सहयोग और आशीर्वाद आवश्यक है. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी के साथ अपनी तस्वीर भी साझा की.

डैमेज कंट्रोल की कोशिश: राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विधायक बृजभूषण राजपूत के लगातार आक्रामक और बगावती तेवरों के बीच उनके पिता के यह सोशल मीडिया पोस्ट, पार्टी के भीतर बने असहज हालात को संतुलित करने का प्रयास है.

खासकर ऐसे समय में जब विधायक के बयानों को लेकर संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर नाराजगी की चर्चाएं हैं. फिलहाल पार्टी की ओर से पूरे घटनाक्रम पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

अब जानें बृजभूषण का विवादित बयान: चरखारी विधायक बृजभूषण का एक और वीडियो वायरल हो रहा है. वह करीब 30-40 लोगों के बीच खड़े होकर भाषण दे रहे हैं. वीडियो में बृजभूषण राजपूत बुंदेलखंड को वीरों और वीरांगनाओं की भूमि बताते हुए खुद को इसी परंपरा से जोड़ते हैं. वह कहते हैं कि यह स्वामी ब्रह्मानंद, परमानंद, तुलसीदास और वाल्मीकि की भूमि है. साथ ही झांसी की रानी, अवंतीबाई और झलकारीबाई जैसी वीरांगनाओं की धरती है.

वीरांगनाओं की भूमि में जिनकी कोख से बच्चे पैदा होते हैं, वे भी वीर ही पैदा होते हैं. माताएं वीर हैं तो उनके बच्चे भी वीर ही होंगे. कुछ लोग यह सोच रहे हैं कि बुंदेलखंड के लोगों को नपुंसक बना दें, कमजोर बना दें, दबा दें. प्रलोभन देकर पट्टे का, पद का.

मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि लालच में नहीं आना है. हमें मजबूत नेतृत्व खड़ा करना है. चाहते हैं कि नहीं चाहते आप लोग? क्या चाहते हैं आप. बुदेलखंड को फिर से वीरों की भूमि बनाना, जहां वीरता का परचम लहराए या लालचियों वाला बुंदेलखंड बनाना?

निश्चित रूप से आपका यह भाई अपने बुंदेलखंड के लिए लड़ने के लिए तैयार है. यह तो मंत्री ही थे. अगर आप सबका आशीर्वाद रहा तो मुख्यमंत्री को भी रोक देंगे. भाई, मैं तो आप लोगों के लिए काम करता हूं. आज अगर आप सबका आशीर्वाद रहा तो मंत्री क्या चीज है और अधिकारियों की क्या खैर है. अधिकारी काम करना शुरू कर दें. अंदाजा लगा लें. अगर आप मंत्री को रोक सकते हैं, तो गुड्डू राजपूत का नाम क्या हश्र करेगा.

भाजयुमो नेता ने किया पलटवार: विधायक के इस बयान के बाद कानपुर-बुंदेलखंड भाजयुमो के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और हमीरपुर निवासी शिवेंद्र सिंह शिवाजी ने वीडियो जारी कर तीखी प्रतिक्रिया दी है. शिवेंद्र सिंह ने कहा, विधायक जी, आप योगी जी को नहीं रोक पाएंगे. अब यह थोड़ा ज्यादा हो गया है.

यह आपका बड़बोलापन है. अगर आप सोचते हैं कि जिस तरह आपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को रोक लिया, उसी तरह मुख्यमंत्री जी को भी रोक लेंगे, तो यह आपकी गलतफहमी है. उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह आपने योगी जी को लेकर बयान दिया है, क्या आप उनका काफिला रोक लेंगे? जिस दिन आप योगी जी का काफिला रोक लेंगे, उस दिन हमीरपुर से भी निकल नहीं पाएंगे.

शिवेंद्र सिंह शिवाजी ने विधायक को संगठन की मर्यादा की याद दिलाते हुए कहा कि अब ज्यादा हो रहा है. आप संगठन का सम्मान करेंगे तो संगठन आपका सम्मान करेगा. आप बड़ों का सम्मान करेंगे, तो आपका सम्मान होगा.

इस बात का ध्यान रखें. उन्होंने यह भी कहा कि यह वीडियो माननीय विधायक तक जरूर पहुंचाया जाए. विधायक और भाजयुमो नेता के आमने-सामने आए इन बयानों के बाद महोबा और हमीरपुर में राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है.

