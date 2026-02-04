ETV Bharat / state

विधायक बृजभूषण के बयानों से सियासी घमासान; पिता ने संभाला मोर्चा, भाजयुमो का पलटवार

हमीरपुर: चरखारी से भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भैया के बयानों ने राजनैतिक माहौल गरमा दिया. उन्होंने यहां तक कह दिया कि मंत्री क्या? वह मुख्यमंत्री का भी रास्ता रोक लेंगे. उनके इस बयान के बाद बीजेपी युवा मोर्चा ने भी पलटवार किया गया है. इतना ही नहीं विधायक के पिता गंगा चरण राजपूत ने Facebook पोस्ट के जरिए डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है.

पहले जानें पिता ने पोस्ट में क्या लिखा: विधायक के पिता गंगाचरण राजपूत ने Facebook पर पोस्ट शेयर किया और लिखा कि 'महादेव मेरे बेटे बृजभूषण राजपूत विधायक को सद्बुद्धि दें'. उन्होंने यह भी लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिना रुके लगातार काम कर रहे हैं.

पार्टी और सरकार के लिए सभी को समय देना चाहिए. एक दूसरे पोस्ट में गंगाचरण राजपूत ने कहा कि नमामि गंगे योजना और हर घर नल से जल जैसी योजनाओं को धरातल पर उतारने की जरूरत है. इसके लिए सबका सहयोग और आशीर्वाद आवश्यक है. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी के साथ अपनी तस्वीर भी साझा की.

डैमेज कंट्रोल की कोशिश: राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विधायक बृजभूषण राजपूत के लगातार आक्रामक और बगावती तेवरों के बीच उनके पिता के यह सोशल मीडिया पोस्ट, पार्टी के भीतर बने असहज हालात को संतुलित करने का प्रयास है.

खासकर ऐसे समय में जब विधायक के बयानों को लेकर संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर नाराजगी की चर्चाएं हैं. फिलहाल पार्टी की ओर से पूरे घटनाक्रम पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

अब जानें बृजभूषण का विवादित बयान: चरखारी विधायक बृजभूषण का एक और वीडियो वायरल हो रहा है. वह करीब 30-40 लोगों के बीच खड़े होकर भाषण दे रहे हैं. वीडियो में बृजभूषण राजपूत बुंदेलखंड को वीरों और वीरांगनाओं की भूमि बताते हुए खुद को इसी परंपरा से जोड़ते हैं. वह कहते हैं कि यह स्वामी ब्रह्मानंद, परमानंद, तुलसीदास और वाल्मीकि की भूमि है. साथ ही झांसी की रानी, अवंतीबाई और झलकारीबाई जैसी वीरांगनाओं की धरती है.

वीरांगनाओं की भूमि में जिनकी कोख से बच्चे पैदा होते हैं, वे भी वीर ही पैदा होते हैं. माताएं वीर हैं तो उनके बच्चे भी वीर ही होंगे. कुछ लोग यह सोच रहे हैं कि बुंदेलखंड के लोगों को नपुंसक बना दें, कमजोर बना दें, दबा दें. प्रलोभन देकर पट्टे का, पद का.