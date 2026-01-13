दादरी जलभराव क्षेत्र में बर्ड सेंचुरी की संभावना, दिल्ली से पहुंची पक्षी संरक्षण टीम, रिपोर्ट पर टिका फैसला
चरखी दादरी के जलभराव क्षेत्र में पक्षियों का निरीक्षण कर पक्षी संरक्षण टीम सरकार को रिपोर्ट भेजेगी.
Published : January 13, 2026 at 4:56 PM IST
चरखी दादरी: चरखी दादरी जिले के गांव बिरही कलां में जलभराव क्षेत्र को बर्ड सेंचुरी के रूप में विकसित करने की दिशा में अहम कदम उठाया गया है. दिल्ली से पहुंची एशियन वाटर बर्ड काउंटिंग एवं पक्षी संरक्षण टीम ने इस क्षेत्र का दौरा कर जलीय पक्षियों का निरीक्षण किया. टीम के साथ स्थानीय जैव विविधता, वन्य जीव संरक्षण और वन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे. निरीक्षण का उद्देश्य क्षेत्र में मौजूद पक्षी प्रजातियों का आंकलन कर इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की संभावनाएं तलाशना रहा.
75 एकड़ क्षेत्र का सर्वे: टीम ने गांव बिरही कलां की लगभग 75 एकड़ जलभराव भूमि का करीब चार घंटे तक गहन निरीक्षण किया.इस दौरान दूरबीन और वैज्ञानिक पद्धतियों के जरिए विभिन्न पक्षियों की पहचान और गणना की गई. सर्वे में बड़ी संख्या में जलीय पक्षी पाए गए, जिनमें भारतीय के साथ-साथ प्रवासी प्रजातियां भी शामिल रहीं. टीम ने हर प्रजाति का डाटा एकत्र कर रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की.
दुर्लभ और प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी: एशियन वाटर बर्ड काउंटिंग टीम के पक्षी विशेषज्ञ टीके रॉय ने बताया कि, "यह क्षेत्र पक्षियों के लिए बेहद अनुकूल है. यहां दर्जनों प्रजाति के पक्षी देखने को मिले हैं, जिनमें भारतीय और विदेशी दोनों शामिल हैं। कुछ एशियन और साइबेरियन प्रजाति के पक्षी हैं, जबकि कुछ हिमालय की ऊंचाइयों को पार कर यहां पहुंचे हैं. कुछ दुर्लभ प्रजातियां भी हैं, जो विलुप्त होने की कगार पर हैं. यह इलाका संरक्षण के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है."
सरकार को भेजी जाएगी रिपोर्ट:जैव विविधता की जिला समन्वयक बबीता श्योराण ने बताया कि, "निरीक्षण के दौरान एकत्र डाटा के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है. इस क्षेत्र को आरक्षित घोषित कर पक्षियों को संरक्षित किया जा सकता है. बर्ड सेंचुरी के लिए यह स्थान काफी उपयुक्त है. रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी, जिसके आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा."
पर्यटन और विकास को मिलेगा बढ़ावा: बबीता श्योराण ने आगे बताया कि, "यदि गांव की पंचायत और जिला प्रशासन का सहयोग मिला तो यहां बर्ड सेंचुरी बनना संभव है. इससे न केवल पक्षियों का संरक्षण होगा बल्कि क्षेत्र में ईको-टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा. यह परियोजना चरखी दादरी के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है."
