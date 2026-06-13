मेरठ में जल्द स्थापित होंगे EV चार्जिंग स्टेशन, 100 नई ई-बसों से और आसान होगा सफर
मेरठ में शासन ने नई ई-बसें चलाने का फैसला किया, जनता को मिलेगी राहत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 1:41 PM IST
मेरठ : दिल्ली-एनसीआर से बेहतर कनेक्टिविटी के बाद, अब मेरठ के कायाकल्प में एक और बड़ा कदम जुड़ने जा रहा है. पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और ई-व्हीकल के बढ़ते क्रेज को देखते हुए मेरठ नगर निगम ने शहर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का फैसला किया है. इन चार्जिंग स्टेशनों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर तैयार किया जाएगा.
दरअसल, मेरठ में ई-व्हीकल के लिए चार्जिंग पॉइंट बनने जा रहे हैं. इसको लेकर नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने बताया कि वर्तमान में मेरठ नगर निगम क्षेत्र के लोहिया नगर डिपो से 50 ई-बसों का संचालन किया जा रहा है. यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बसों को बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था. शासन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए 100 और नई ई-बसें चलाने का फैसला किया है. इन नई बसों के आने से स्थानीय निवासियों के लिए आवाजाही और भी आसान हो जाएगी.
उन्होंने बताया कि इन बसों के संचालन, रखरखाव के लिए भी शहर में स्थाई डिपो बनाया जाएगा, उसके लिए जमीन चिन्हित की जा रही है. ई-वाहनों के लिए चार्जिंग डिपो भी बनाया जाना है. इसके अलावा शहर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, उनके लिए 20-25 लोकेशन चिन्हित की गई हैं.
नगर आयुक्त ने बताया कि चार्जिंग स्टेशन मुख्य रूप से ऐसे स्थानों पर बनाए जाएंगे, जहां लोग अपने वाहन पार्क करते हैं. इनमें शॉपिंग मॉल, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और अधिक भीड़भाड़ वाले मुख्य चौराहे शामिल हैं, जहां लोग कुछ समय के लिए गाड़ियां खड़ी करते हैं. ये चार्जिंग स्टेशन खास तौर से पीपीपी मॉडल पर बनाए जाएंगे. जल्द ही इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. उसके बाद प्रक्रिया पूरी होते ही दो महीने के अंदर चार्जिंग स्टेशन लगने शुरू हो जाएंगे.
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