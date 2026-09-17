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UPI पर जनता से चार्ज मोदी जी के जन्मदिन का क्रूर तोहफा, यूपी कांग्रेस का हमला

अमेरिका की कंपनियां यूपीआई को मुफ्त देखकर परेशान थीं. मोदी सरकार ने उनके हित में भारतीय जनता पर बोझ डाल दिया. फोन पे और गूगल पे जैसी विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश की डिजिटल क्रांति को महंगा बना दिया गया. उन्होंने कहा कि महंगाई पहले से आसमान छू रही है. ऐसे में यूपीआई जैसा सस्ता और आसान माध्यम भी अब महंगा हो रहा है. यह मोदी सरकार की “लूट नीति” का नया अध्याय है. पहले पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस, अनाज पर बोझ, अब डिजिटल भुगतान पर भी डाका. उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस फैसले को तुरंत वापस लिया जाए. यूपीआई को पहले की तरह पूरी तरह मुफ्त रखा जाए. जनता को जन्मदिन का तोहफा महंगाई और चार्ज के रूप में नहीं, राहत के रूप में मिलना चाहिए. उत्तर प्रदेश कांग्रेस पूरे प्रदेश में इस मुद्दे पर जनता के साथ खड़ी रहेगी.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मोदी सरकार ने बार-बार वादा किया था कि यूपीआई पर कोई टैक्स या चार्ज नहीं लगेगा. वित्त मंत्री ने संसद में भी यही कहा था, लेकिन अब नोटिफिकेशन आ गया. 15 अक्टूबर से 2000 रुपये से ऊपर के कई व्यापारिक भुगतान पर चार्ज शुरू हो जाएगा. सरकार कहती है कि ग्राहक से नहीं लिया जाएगा, दुकानदार से लिया जाएगा, लेकिन दुकानदार यह खर्च आखिर किसकी जेब से निकालेगा? महंगाई के इस दौर में दाम और बढ़ेंगे. आम आदमी, मजदूर, छात्र, छोटे व्यापारी सबकी जेब कट जाएगी. अजय राय ने आरोप लगाया कि यह फैसला अमेरिकी दबाव में लिया गया है.

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना. (etv bharat)

यूपी में पिछड़े अति पिछड़ों के साथ हो रहा अन्याय



अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के चेयरमैन डा. अनिल जयहिन्द ने मुख्यालय में प्रेसवार्ता की. कहा कि आज प्रदेश में पिछड़े, अतिपिछड़े, वंचित समाज में असुरक्षा का माहौल व्याप्त हो गया है. प्रदेश के मुख्यमंत्री जीरो टाॅलरेन्स की बात करते हैं, अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चल जाने की बात करते हैं लेकिन सच्चाई ठीक इसके विपरीत है. आज पिछड़ा, अतिपिछड़ा समाज पूरी तरह असुरक्षित है. गोण्डा में एक निषाद समुदाय के व्यक्ति को सिर्फ सोशल मीडिया पर कुछ बातें लिखने को लेकर दबंगों ने हत्या कर दी. मथुरा में निषाद समुदाय के व्यक्ति को इतना मारापीटा गया कि वह अस्पताल में भर्ती जीवन-मृत्यु से संघर्ष कर रहा है. अयोध्या में मौर्य समाज के युवक की हत्या कर दी गयी. लगातार जिस प्रकार पिछड़े वर्ग के लोगों की हत्याएं हो रही हैं उससे पिछड़े वर्ग में असुरक्षा की भावना व्याप्त है.



सबसे दुःखद तो यह है कि अपराध, हत्या रुकने के बजाय यह समस्या बढ़ती जा रही है. यूपी कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के चेयरमैन मनोज यादव ने कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है. पिछड़े, अतिपिछड़े वर्ग पर ज्यादती बढ़ती जा रही है. गोण्डा में निषाद समाज के एक युवक की हत्या कर दी गयी. मथुरा में निषाद समाज के लोगों को बुरी तरह मारापीटा गया जो लोग घायलावस्था में थे जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो अस्पताल में भी उन पर हमला किया गया. निषाद समुदाय का युवक घायलावस्था में अस्पताल में भर्ती है. अयोध्या में मौर्य समाज के युवक की हत्या कर दी गई. दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि उसे यह कहकर कि अमुक तिथि पर हत्या की जाएगी उसके दो दिन पूर्व ही हत्या कर दी गयी.



लगातार संगठित तरीके से हत्याएं की जा रही हैं. प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है. सबसे बड़ी बात यह है कि यदि किसी घटना में दलित या ओबीसी समाज का कोई व्यक्ति पाया जाता है तो बुलडोजर चलता है, लेकिन जो ये हत्याएं दबंग कर रहे हैं, कोई बुलडोजर नहीं चल रहा है. सरकार मूकदर्शक बनी हुई है. इन हत्याओं पर अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है तो पिछड़ा वर्ग विभाग बड़ा आन्दोलन करेगा. सरकार में ओबीसी समाज के मंत्री सड़कों पर धरना दे रहे हैं. पिछड़े समाज के लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं. अपराधियों पर सरकार का भय पूरी तरह खत्म हो गया है. सांसद राकेश राठौर ने कहा कि वंचित, पिछड़े, अतिपिछड़े समाज के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसे सरकार रोक नहीं पा रही है. कैबिनेट मंत्री को सड़क पर धरने पर बैठना पड़ता है. सरकार का इकबाल खत्म हो गया है.



कांग्रेस की सदस्यता ली

उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के समक्ष लखनऊ के राजीव कुमार, आशीष कोहली, फिरोजाबाद के प्रेमचन्द्र शास्त्री और बुलन्दशहर के पंडित लखमी चन्द पाराशर के नेतृत्व में सैंकड़ों लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. यूपी कांग्रेस कमेटी के ज्वाइनिंग प्रभारी नितिन शर्मा ने सदस्यता ग्रहण करने वालों को विधिवत कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई. सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में सांसद राकेश राठौर, पूर्व मंत्री हीरा ठाकुर, आसिम वकार मौजूद रहे. अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि आज देश और प्रदेश में भाजपा की जनविरोधी नीतियों से हर वर्ग परेशान हैं. योगी सरकार जनविरोधी सरकार है. इनका जन सरोकारों से कोई मतलब नहीं है. कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है. रोजाना हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं. यही कारण है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों से सैंकड़ों की संख्या में युवा वर्ग कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहा है. यह जो कांग्रेस का कारवां तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है.



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