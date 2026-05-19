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धनबाद पुलिस की विशेष मुहिम, 687 पुराने मामलों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल

धनबाद में पुराने मामलों को निष्पादन के लिए पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है.

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धनबाद सिविल कोर्ट (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 19, 2026 at 1:32 PM IST

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धनबाद: पुलिस ने वर्षों से लंबित मामलों के निष्पादन में बड़ी सफलता हासिल की है. एसएसपी प्रभात कुमार के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत मई के पहले पखवाड़े में 687 पुराने मामलों की चार्जशीट और अंतिम प्रतिवेदन अदालत में जमा किए गए हैं. इनमें कई मामले ऐसे हैं जो दो से तीन दशक पुराने बताए जा रहे हैं.

धनबाद जिले के विभिन्न थानों में ऐसे सैकड़ों मामले लंबित पड़े थे. जिनकी जांच पूरी होने के बावजूद चार्जशीट या अंतिम प्रतिवेदन किसी कारणवश अदालत में दाखिल नहीं हो सका था. इसके कारण इन मामलों की सुनवाई शुरू नहीं हो पा रही थी और पीड़ितों को न्याय मिलने में लगातार देरी हो रही थी. स्थिति की समीक्षा के बाद एसएसपी प्रभात कुमार ने पुराने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया. इसके लिए एक विशेष टीम गठित की गई.

टीम का नेतृत्व अभियोजन शाखा प्रभारी मुकेश चौधरी कर रहे हैं, जबकि इसकी निगरानी डीएसपी मुख्यालय-2 धीरेंद्र नारायण बंका कर रहे हैं. विशेष टीम ने विभिन्न थानों में लंबित फाइलों की जांच की, दस्तावेजों की कमियां दूर की और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर मामलों को अदालत भेजा. इस अभियान के तहत मई के पहले पंद्रह दिनों में कुल 687 मामलों की चार्जशीट या अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, कई मामलों में जांच पूरी होने के बावजूद तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से फाइलें वर्षों तक लंबित थी. अब इन मामलों के अदालत पहुंचने से ट्रायल शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है. एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा. शेष पुराने मामलों की भी समीक्षा कर जल्द अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि लंबित मुकदमों की सुनवाई तेज हो और पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके.

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पुराने मामलों की चार्जशीट
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