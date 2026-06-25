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आगरा धर्मांतरण मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट, इन धाराओं में आरोप पत्र दाखिल

सगी बहनों के बहुचर्चित धर्मांतरण मामले में धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड समेत 14 आरोपियों पर आरोप दाखिल किया गया है.

Agra religious conversion case
धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड समेत 14 आरोपियों पर आरोप दाखिल. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 10:54 AM IST

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आगरा: आगरा पुलिस ने सदर की सगी बहनों के बहुचर्चित धर्मांतरण मामले में जेल गए 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है. आरोपियों के खिलाफ बीएनएस एवं उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है.

इस पर ही अपर जिला जज 14 ज्योत्सना सिंह की अदालत ने अब इस मुकदमे में गवाही के लिए सात जुलाई नियत की है. अभियोजन की ओर से एडीजीसी एसपी भारद्वाज ने बताया कि सगी बहनों के बहुचर्चित धर्मांतरण मामले में धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड समेत 14 आरोपियों पर आरोप दाखिल किया गया है. अब इस मामले में गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी. अब तक इस मामले में 18 आरोपी जेल में हैं.

Agra religious conversion case
धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड समेत 14 आरोपियों पर आरोप दाखिल. (ETV Bharat)

बता दें कि आगरा के सदर बाजार की दो सगी बहनें मार्च 2025 में गायब हो गई थीं. जिस पर सदर थाना में गुमशुदगी दर्ज की गई थी. मई 2025 में दोनों बहनों के अपहरण का मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने छानबीन की.

छानबीन में पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, गोवा और यूपी में एक साथ छापामार कार्रवाई की. आगरा पुलिस ने 19 जुलाई को कोलकाता में दबिश देकर दोनों बहनें सुरक्षित बरामद करके धर्मांतरण गैंग का पर्दाफॉश किया था. पुलिस ने तब धर्मांतरण गैंग की हैड गर्ल एसबी कृष्णा उर्फ आयशा समेत दस आरोपियों को दबोचे थे.

सभी से पूछताछ और सबूतों के आधार पर दिल्ली से धर्मांतरण गैंग के सरगना अब्दुल रहमान उर्फ महेंद्र पाल सिंह और उसके बेटे अब्दुल रहीम, अब्दुल्ला को दबोचा. धर्मांतरण गैंग के सरगना के आवास से रोहतक की युवती को मुक्त कराया.

Agra religious conversion case
धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड समेत 14 आरोपियों पर आरोप दाखिल. (ETV Bharat)

इन धाराओं में चार्जशीट की गई दाखिल

एडीजीसी एसपी भारद्वाज ने बताया कि सगी बहनों के धर्मांतरण मामले में धर्मांतरण गैंग की महिला लीडर आयशा उर्फ एसबी कृष्णा, मास्टरमांइड अब्दुल रहमान, रिथ बनिक उर्फ मोहम्मद इब्राहिम, उशमा खान, शेखर उर्फ हसन अली, जुनैद कुरैशी, अबू तालिब, मोहम्मद रहमान कुरैशी, अब्दुल रहमान, मोहम्मद अली उर्फ पीयूष पवार, मनोज कनौजिया उर्फ मुस्तफा, जुनैद कुरैशी के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं. जेल में बंद सभी 14 आरोपियों के विरुद्ध बीएनएस की धारा 87, 111(3), 111(4), 61(2), एवं 152 तथा उतर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/5(1)/ 5(2)के तहत आरोप तय किए गए.

इसके साथ ही अपर जिला जज 14 ज्योत्सना सिंह की अदालत ने मुकदमे में गवाही के लिए सात जुलाई नियत की है.

एक मई को चार और भेजे थे जेल

आगरा पुलिस ने छानबीन और आरोपियों से पूछताछ के बाद एक मई 2026 को चार और आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था. जिनमें जतिन कपूर, तलमीज उर रहमान, परवेज अख्तर निवासी दिल्ली और डींग राजस्थान निवासी हसन मोहम्मद था.

पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के बाद इनसे पूछताछ में कई खुलासे हुए थे. आरोपित अन्य आरोपियों के साथ मिल संगठित गिरोह के रूप में काम कर धर्मांतरण करा रहे थे. इस मामले में आगरा की सगी बहनों के साथ ही अन्य लड़कियों को बहला फुसला एवं प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया गया था. इस धर्मांतरण गैंग को विदेशों से फंडिंग मिलती थी. विदेशी फंडिंग की धनराशि के सबूत भी मिले हैं.

आयशा आदि की बेल हो चुकी है खारिज

एडीजीसी एसपी भारद्वाज ने बताया कि सगी बहनों के धर्मांतरण मामले में जेल गई महिला आरोपिता एसबी कृष्णा उर्फ आयशा, रिथ बनिक, जुनैद कुरैशी, अबू तालिब आदि की पूर्व में सत्र न्यायालय से जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है.

23 मई 2026 को आरोपी जतिन कपूर की जमानत अर्जी भी कोर्ट से निरस्त हो चुकी है. उधर, आरोपियों से पूछताछ में धर्मांतरण से जुड़े कई अहम साक्ष्य और कइयों के नाम सामने आए हैं. कनाड़ा में छिपे धर्मांतरण के सरगना सैय्यद दाऊद से भी तार जुड़े हैं.

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