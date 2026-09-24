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बड़गाईं जमीन मामला: हेमंत सोरेन के खिलाफ 30 सिंतबर को होगा आरोप गठन, विशेष अदालत में वर्चुअली पेश हुए सीएम

रांची: राजधानी रांची के चर्चित बड़गांई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ 30 सितंबर को आरोप गठन होगा. आज मुख्यमंत्री वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ईडी की विशेष अदालत में हाजिर हुए. सुनवाई के दौरान उनकी ओर से अधिवक्ता संजीव सहाय ने कोर्ट को बताया कि उन्हें ईडी की ओर से अन-रिलाई डॉक्यूमेंट की लिस्ट आज ही मिली है. लिहाजा, डॉक्यूमेंट को वेरिफाई करने के लिए समय दिया जाए. इस आधार पर विशेष अदालत ने 30 सितंबर को सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी है. उसी दिन आरोप गठन पर बहस होगी.



मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत कठिनाईयों का दिया हवाला

सिविल कोर्ट के अधिवक्ता संजय कुमार ने कहा कि सुनवाई के दौरान खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कोर्ट से आग्रह करते हुए कहा कि आज ही ईडी की ओर से अन-रिलाय डोक्टूमेंट की लिस्ट दी गई है. इसलिए इसको वेरिफाई करने का समय दिया जाए. इसके बाद ही आरोप गठन की प्रक्रिया की जाए. साथ ही मुख्यमंत्री ने अपनी कुछ व्यक्तिगत कठिनाईयों का भी जिक्र करते हुए समय देने की मांग की. अब बुधवार को चार्च फ्रेम होगा.

अधिवक्ता का बयान (ETV Bharat)

इन लोगों के खिलाफ हो चुका है आरोप गठन

बड़गांई जमीन से जुड़े इस मामले में ED की विशेष अदालत सह-आरोपी अंतू तिर्की और आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह के अलावा पूर्व राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, तापस घोष, शेखर कुशवाहा, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, अफसर अली, मोहम्मद इरशाद अख्तर, कुमार राजश्री, मनोज कुमार यादव, प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह, विजेंद्र सिंह और संजीत कुमार समेत अन्य के खिलाफ आरोप गठन कर चुकी है.

हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत