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बड़गाईं जमीन मामला: हेमंत सोरेन के खिलाफ 30 सिंतबर को होगा आरोप गठन, विशेष अदालत में वर्चुअली पेश हुए सीएम

बड़गांई जमीन मामले में सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ 30 सिंतबर को आरोप गठन होगा. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

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सीबीआई कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 24, 2026 at 6:11 PM IST

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रांची: राजधानी रांची के चर्चित बड़गांई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ 30 सितंबर को आरोप गठन होगा. आज मुख्यमंत्री वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ईडी की विशेष अदालत में हाजिर हुए. सुनवाई के दौरान उनकी ओर से अधिवक्ता संजीव सहाय ने कोर्ट को बताया कि उन्हें ईडी की ओर से अन-रिलाई डॉक्यूमेंट की लिस्ट आज ही मिली है. लिहाजा, डॉक्यूमेंट को वेरिफाई करने के लिए समय दिया जाए. इस आधार पर विशेष अदालत ने 30 सितंबर को सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी है. उसी दिन आरोप गठन पर बहस होगी.

मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत कठिनाईयों का दिया हवाला

सिविल कोर्ट के अधिवक्ता संजय कुमार ने कहा कि सुनवाई के दौरान खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कोर्ट से आग्रह करते हुए कहा कि आज ही ईडी की ओर से अन-रिलाय डोक्टूमेंट की लिस्ट दी गई है. इसलिए इसको वेरिफाई करने का समय दिया जाए. इसके बाद ही आरोप गठन की प्रक्रिया की जाए. साथ ही मुख्यमंत्री ने अपनी कुछ व्यक्तिगत कठिनाईयों का भी जिक्र करते हुए समय देने की मांग की. अब बुधवार को चार्च फ्रेम होगा.

अधिवक्ता का बयान (ETV Bharat)

इन लोगों के खिलाफ हो चुका है आरोप गठन

बड़गांई जमीन से जुड़े इस मामले में ED की विशेष अदालत सह-आरोपी अंतू तिर्की और आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह के अलावा पूर्व राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, तापस घोष, शेखर कुशवाहा, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, अफसर अली, मोहम्मद इरशाद अख्तर, कुमार राजश्री, मनोज कुमार यादव, प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह, विजेंद्र सिंह और संजीत कुमार समेत अन्य के खिलाफ आरोप गठन कर चुकी है.

हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत

दरअसल, बड़गांई की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़ा मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन दाखिल कर विशेष अदालत में पेशी से छूट का आग्रह किया था. लेकिन 18 सितंबर को सुनवाई के दौरान जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने उनकी आईए याचिका को खारिज कर दिया था.

जून में ही खारिज हुआ था डिस्चार्ज पिटीशन

बता दें कि बड़गांई जमीन मामले में PMLA की विशेष अदालत ने 8 जून 2026 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था. अदालत ने ED की ओर से पेश किए गए तथ्यों के आधार पर कहा था कि इस स्तर पर हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है. इस मामले में सीएम की ओर से PMLA कोर्ट में पेशी से राहत के लिए अलग से IA दाखिल की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था.

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